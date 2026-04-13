Женская сборная Кыргызстана завоевала четыре медали на чемпионате Азии

Женская сборная Кыргызстана по вольной борьбе показала уверенный результат на чемпионате Азии, прошедшем в Бишкеке с 8 по 10 апреля. Турнир собрал сильнейших спортсменок континента и стал одним из ключевых стартов сезона.

В рамках соревнований было разыграно 10 комплектов медалей. Кыргызстан на домашнем ковре представили девять спортсменок, четырем из которых удалось подняться на пьедестал почета.

Главный успех команде принесла Мээрим Жуманазарова, которая во второй раз в карьере завоевала титул чемпионки Азии, подтвердив статус одного из лидеров континента в своей весовой категории.

Стабильность вновь продемонстрировала Айпери Медет кызы. Она в седьмой раз подряд дошла до финала чемпионата Азии, однако в решающей схватке уступила и стала серебряным призером турнира.

Бронзовые медали в активе Нурзат Нуртаевой и Гульнуры Таштанбековой, которые уверенно прошли по турнирной сетке и сумели выиграть поединки за третье место.

Еще три кыргызстанские спортсменки имели шанс пополнить медальный зачет, однако уступили в схватках за бронзу и завершили турнир на пятых позициях, остановившись в шаге от пьедестала.

Домашний чемпионат Азии стал важным этапом для сборной Кыргызстана, продемонстрировав высокий уровень подготовки команды и ее конкурентоспособность на международной арене. Итог в четыре медали подтверждает устойчивые позиции кыргызстанской женской борьбы в Азии и создает позитивный задел перед следующими крупными турнирами.


