Режиссёры из Кыргызстана прошли в шорт-лист кинофестиваля "Кинокавказ"

Фильмы режиссёров из Кыргызстана вошли в шорт-лист Северо-Кавказского молодежного кинофестиваля "Кинокавказ-2026". Об этом сообщил оргкомитет кинофестиваля.

В конкурсную программу отобраны работы "Мой милый" Жетигена Кырманчиева в номинации "Короткометражный игровой фильм" и "Дети гор" Гулизы Абдыкамиловой в категории "Лучший документальный фильм".

Всего в шорт-лист вошли 70 работ, отобранных из 600 заявок, поступивших из 65 регионов России и 16 стран. В очных показах примут участие 22 игровых короткометражных фильма, 17 анимационных, 13 документальных, 9 телевизионных проектов и 9 социальных видеороликов.

По данным организаторов, в этом году зафиксировано рекордное количество заявок. В программу вошли фильмы авторов из России, Беларуси, Кыргызстана, Армении, Испании, Мексики и Бразилии.

"Самый большой конкурс сформировался в категории короткометражного игрового фильма. Также выросло число заявок в анимации, увеличилось участие юных авторов", - отметил продюсер фестиваля Артём Челикин.

Итоги подведут на церемонии награждения, которая пройдёт с 14 по 16 мая в Нальчике на базе Северо-Кавказского государственного института искусств.

В рамках фестиваля также запланирована образовательная программа с лекциями и мастер-классами для участников и всех желающих.


Теги:
кино, фестиваль, Кыргызстан, режиссер
