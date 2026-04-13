В Араване мобильная клиника проводит операции и обследования

Министр здравоохранения Дамир Осмонов в ходе рабочего визита в Ошскую область посетил Араванский район, где ознакомился с работой мобильной мультидиагностической клиники.

Как сообщили в ведомстве, комплекс оснащён современным оборудованием и позволяет оказывать медицинскую помощь жителям отдалённых и сельских районов. Особое внимание уделяется доступности услуг для населения.

По данным Минздрава, с начала работы клиники в Араванском районе с 9 марта 2026 года помощь получили 3950 пациентов, проведено более 10 500 консультаций.

Также в клинике выполняются офтальмологические операции, включая лечение катаракты, а также малоинвазивные хирургические и урологические вмешательства.


FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
