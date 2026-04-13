Судейский корпус КФС завершил обучение системе VAR

Судейский корпус Кыргызского футбольного союза (КФС) успешно завершил обучение по системе видеопомощи арбитрам (VAR). По итогам курса 14 специалистов получили лицензии FIFA.

Подготовка проходила в течение 2025–2026 годов и включала теоретические и практические занятия. Финальный этап обучения состоялся 31 марта и 1 апреля 2026 года. Инструктором курса выступил представитель AFC Валентин Коваленко.

По итогам обучения лицензии получили 4 главных арбитра, 6 ассистентов судьи и 4 VAR-оператора. Все участники успешно прошли аттестацию и подтвердили готовность работать с системой видеоповторов на официальных матчах.

Сертифицированные специалисты получили право обслуживать игры Премьер-лиги Кыргызстана с применением VAR. На сегодняшний день в стране насчитывается 33 лицензированных арбитра и ассистента, а также 8 VAR-операторов, что позволяет обеспечить видеоподдержкой все матчи чемпионата.

В Кыргызском футбольном союзе отметили, что во второй половине 2026 года планируется продолжение обучения и повышение квалификации судей для дальнейшего развития системы VAR в национальном футболе.