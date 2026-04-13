Судейский корпус КФС завершил обучение системе VAR

- Самуэль Деди Ирие
Судейский корпус Кыргызского футбольного союза (КФС) успешно завершил обучение по системе видеопомощи арбитрам (VAR). По итогам курса 14 специалистов получили лицензии FIFA.

Подготовка проходила в течение 2025–2026 годов и включала теоретические и практические занятия. Финальный этап обучения состоялся 31 марта и 1 апреля 2026 года. Инструктором курса выступил представитель AFC Валентин Коваленко.

По итогам обучения лицензии получили 4 главных арбитра, 6 ассистентов судьи и 4 VAR-оператора. Все участники успешно прошли аттестацию и подтвердили готовность работать с системой видеоповторов на официальных матчах.

Сертифицированные специалисты получили право обслуживать игры Премьер-лиги Кыргызстана с применением VAR. На сегодняшний день в стране насчитывается 33 лицензированных арбитра и ассистента, а также 8 VAR-операторов, что позволяет обеспечить видеоподдержкой все матчи чемпионата.

В Кыргызском футбольном союзе отметили, что во второй половине 2026 года планируется продолжение обучения и повышение квалификации судей для дальнейшего развития системы VAR в национальном футболе.


