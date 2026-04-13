Сборная КР по хоккею сохранила место во втором дивизионе чемпионата мира

Сборная Кыргызстана по хоккею сохранила прописку во втором дивизионе чемпионата мира, завершив выступление в группе B турнира 2026 года на пятой позиции.

Соревнования прошли с 6 по 12 апреля в Софии, где за выживание и повышение в классе боролись шесть сборных. Кыргызстанцы набрали 4 очка и сумели выполнить главную задачу сезона.

Турнир начался для команды с уверенной победы над сборной Болгарии (5:3), однако затем последовали поражения от Китайского Тайбэя (1:5) и Исландии (3:6), что осложнило турнирное положение.

Одним из самых драматичных матчей стала встреча против Израиля. Кыргызстан вел в счете 3:1, но позволил сопернику отыграться, а затем уступил в овертайме - 3:4.

Решающим стал заключительный поединок против Новой Зеландии. Кыргызстанцы мощно начали игру, забросив три шайбы в первом периоде, однако во втором отрезке пропустили четыре раза и в итоге уступили со счетом 4:5, потеряв шансы на медали.

По итогам турнира победителем группы стала сборная Израиля. В тройку призеров также вошли команды Новой Зеландии и Исландии. Сборная Китайского Тайбэя заняла последнее место и покинула дивизион.

Несмотря на непростой турнир, сборная Кыргызстана выполнила ключевую задачу и продолжит выступление во втором дивизионе чемпионата мира в следующем году.


хоккей, Кыргызстан
