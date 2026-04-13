Аида Исатбек кызы назначена заместителем министра труда

В Министерстве труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана представлен новый заместитель министра Аида Исатбек кызы.

Как сообщили в ведомстве, коллективу её представила заведующая сектором социального блока отдела отраслевой политики Управления по подготовке решений президента и кабинета министров Администрации президента Жыпариса Рыспекова.

Ранее эту должность занимала Айнура Орозбаева.

Аида Исатбек кызы поблагодарила за оказанное доверие и заявила о готовности приложить усилия для реализации государственной политики в сфере труда, социального обеспечения и миграции.

Ранее она являлась депутатом Жогорку Кенеша Кыргызской Республики VII созыва от политической партии "Ынтымак" (с 2021 года) а также занимала должность заместителя председателя Комитета по социальной политике (с января 2022 года).