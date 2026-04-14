Худрук Андрей Воронин: Театр - это пространство честного разговора

- Назгуль Абдыразакова
В Бишкеке прошли гастроли Восточно-Казахстанского областного театра драмы и оперетты - Русского театра, которые вызвали живой интерес у зрителей. В программу вошли как детские, так и классические постановки, собравшие полные залы и тёплый отклик публики. Гастроли стали не только культурным событием, но и продолжением диалога между театральными школами Казахстана и Кыргызстана. О выборе спектаклей, реакции бишкекского зрителя и планах на сотрудничество рассказал изданию VB.KG художественный руководитель театра Андрей Воронин.

-Почему вы выбрали именно этот спектакль для гастролей в Бишкеке, что в нём, на ваш взгляд, особенно близко местной публике?

- Гастрольная афиша формировалась с учетом интересов зрителей разных возрастов. Сказка "Три поросенка" Сергея Михалкова у нас в театре идет больше десяти лет, и всегда собирает полные залы ребятишек. Она добрая, веселая, динамичная. В ней много интерактива, что любят дети, которым не просто интересен сюжет, герои, но и важны чувство сопричастности и активная вовлеченность в происходящее на сцене и в зале.

Спектакль "Тартюф" по пьесе Жана-Батиста Мольера поставил приглашенный московский режиссер Олег Плаксин, этой премьерой мы открывали осенью 2025 года свой юбилейный, 90-й сезон. Оригинальная режиссура, яркое музыкальное оформление, выразительная хореография, лаконичная сценография – этим спектаклем мы хотели впечатлить бишкекского зрителя.

И на гастроли мы стараемся обязательно везти русскую классику. Спектакль "Женитьба" по пьесе Николая Гоголя был проверен временем и самой взыскательной публикой. Постановка Андрея Воронина получила высокие оценки критиков на международным фестивале "Русская классика. Лобня", а в прошлом году во время гастролей в Узбекистане была тепло принята зрителями города Самарканд.

- Как вас встретил бишкекский зритель и почувствовали ли вы разницу по сравнению с выступлениями в Казахстане?

- Бишкекский зритель встретил нас с теплом и радушием! Чувствовался искренний интерес к нашей труппе, а после спектакля "Тартюф", на второй день гастролей, актеров уже узнавали и комплиментарно отмечали их мастерство и удивительное перевоплощение в спектакле. Особенно порадовало, что на "Женитьбе" в зале было много молодых людей, и их живая реакция говорила сама за себя – им понравилось!

- Есть ли в постановке темы или смыслы, которые по-особенному откликаются в Центральной Азии сегодня?

- Темы, поднятые в наших спектаклях, общечеловеческие, касаются каждого из нас. Так называемые "Тартюфы" встречаются повсеместно: они давно не носят рясы, но умело скрываются за масками экспертов, наставников и "спасителей", играя на доверии людей.

А спектакль "Женитьба" откликается зрителям, потому что в нем с тонкой иронией раскрывается вечное и неугасающее стремление человека изменить свою жизнь, наполнить ее смыслом. В героях этой постановки легко узнать себя.

- Планируете ли вы дальнейшее сотрудничество с кыргызскими театрами или совместные проекты?

- Стоит отметить, что это уже вторые гастроли Восточно-Казахстанского областного театра драмы и оперетты в городе Бишкек. В 2025 году казахская труппа выступала на сцене Кыргызского национального академического драматического театра им. Т. Абдумомунова, представив вниманию зрителей спектакли - "Шынарым менің, шырайлым менің" Чингиза Айтматова и "Толғақ" Женишгул Озубековой. И тогда и сейчас по итогам гастролей были подписаны меморандумы о сотрудничестве, открывающие новые возможности для культурного обмена и реализации совместных проектов. Теперь мы с радостью примем бишкекские театры у себя, в самом сердце Восточного Казахстана, в городе Усть-Каменогорск.

Эти встречи стали не просто обменом сценическим опытом, а настоящим диалогом культур, позволившим еще раз убедиться: у нас гораздо больше общего, чем может показаться на первый взгляд. Это общая культурная память, близость менталитета, уважение к традициям и живой интерес к современному искусству. Мы одинаково воспринимаем юмор и драму, тонко откликаемся на темы любви, семьи, выбора и поиска себя. Нас роднит искренность зрителя та самая, когда зал дышит вместе с актерами, смеется и сопереживает в унисон. И, конечно, нас объединяет сам театр - пространство честного разговора о человеческих ценностях.


Казахстан, Бишкек, культура, спектакль
Сейчас читают
