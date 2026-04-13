4K телевизор в Алматы – цены Белый Ветер 2026, каталог Ultra HD

4K телевизоры в Алматы: обзор рынка Ultra HD 2026

В 2026 году 4k телевизор в Алматы цена Белый Ветер стартует от 185 000 тенге за 43-дюймовую модель базового уровня. Разрешение 4K Ultra HD (3840×2160 пикселей) стало абсолютным стандартом - более 95% телевизоров с диагональю от 43 дюймов производятся только в 4K. Белый Ветер предлагает более 250 моделей 4K телевизоров с диагоналями от 43 до 98 дюймов и ценами до 2 500 000 тенге за флагманские 8K-модели с AI-апскейлингом.

Почему 4K стал стандартом в 2026 году

Доступность контента: Netflix, YouTube, Amazon Prime в 4K, игры на PS5/Xbox в нативном 4K Снижение цен: 4K телевизоры дешевле на 40% по сравнению с 2023 годом AI-апскейлинг: улучшение Full HD до почти 4K качества процессорами Большие диагонали: на экранах 50"+ разница между Full HD и 4K очевидна Игровые консоли: PS5 и Xbox Series X выдают 4K 60-120 FPS

Что такое 4K Ultra HD

Технические характеристики

4K Ultra HD - это разрешение экрана с четырехкратным увеличением детализации по сравнению с Full HD:

Параметр Full HD 4K Ultra HD Разница Разрешение 1920 × 1080 3840 × 2160 В 4 раза больше пикселей Количество пикселей 2.07 млн 8.29 млн +6.22 млн пикселей Плотность на 55" 40 PPI 80 PPI Вдвое четче Оптимальное расстояние 2.5–3 метра 1.5–2 метра Можно сидеть ближе Размер файла (фильм) 4–8 ГБ 15–25 ГБ Требует быстрый интернет

Преимущества 4K телевизоров

Детализация: видны мельчайшие детали - текстуры, волосы, надписи Эффект присутствия: изображение как через окно, особенно на больших экранах Близкий просмотр: можно сидеть ближе без видимых пикселей Апскейлинг: улучшение Full HD контента до 4K процессорами ТВ HDR: 4K телевизоры поддерживают расширенный динамический диапазон Игры: консоли нового поколения полностью раскрываются в 4K

Ценовые категории 4K телевизоров

Бюджетный сегмент (185 000 – 285 000 тенге)

Базовые 4K телевизоры для повседневного просмотра:

Диагонали: 43" - 50" Технология: LED с Direct или Edge подсветкой HDR: HDR10 Частота: 60 Гц Smart TV: базовые функции

Популярные модели:

Samsung UE43DU7100 43" 4K LED - 185 000 тенге LG 43UR73 43" 4K LED - 195 000 тенге Xiaomi TV A Pro 50" 4K - 215 000 тенге TCL 50P635 50" 4K LED - 225 000 тенге

Средний класс (285 000 – 585 000 тенге)

Оптимальное соотношение цены и качества:

Диагонали: 50" - 65" Технология: QLED, Full Array LED, начальный уровень Mini-LED HDR: HDR10, HDR10+, Dolby Vision (в зависимости от бренда) Частота: 100-120 Гц Игровые функции: HDMI 2.1, VRR, ALLM

Хиты продаж:

Samsung Q60D 55" QLED 4K - 385 000 тенге LG UR8000 55" 4K LED, webOS - 365 000 тенге Sony X75WL 55" 4K LED - 425 000 тенге TCL C745 55" QLED 4K 120 Гц - 365 000 тенге Hisense U6N 65" ULED 4K - 445 000 тенге

Премиум сегмент (585 000 – 1 285 000 тенге)

Высококлассные 4K телевизоры с топовыми технологиями:

Диагонали: 55" - 77" Технология: OLED, QD-OLED, Neo QLED (Mini-LED) HDR: Dolby Vision IQ, HDR10+ Adaptive Частота: 120-144 Гц Процессор: AI-апскейлинг, нейронные сети

Флагманы:

LG OLED55C4 55" OLED 4K - 585 000 тенге Samsung QN55QN90D 55" Neo QLED 4K - 685 000 тенге Sony XR-55A95L 55" QD-OLED 4K - 1 185 000 тенге LG OLED65G4 65" Gallery OLED 4K - 1 285 000 тенге

Ультра-премиум (1 285 000 – 2 500 000 тенге)

Топовые модели с максимальным качеством изображения:

Samsung QN75QN900D 75" Neo QLED 8K с AI-апскейлингом до 8K - 2 185 000 тенге LG OLED77G4 77" OLED evo Gallery Edition - 2 185 000 тенге Sony XR-85X95L 85" Mini-LED 4K - 1 985 000 тенге Samsung The Frame 75" QLED 4K Art Mode - 1 485 000 тенге

Технологии 4K телевизоров

OLED 4K

Органические светодиоды - премиум технология с идеальным черным:

Характеристика OLED 4K Преимущество Контрастность ∞ (бесконечная) Каждый пиксель выключается = идеальный черный Время отклика 0.1 мс Нет размытия в динамичных сценах Углы обзора 178° без искажений Одинаково хорошо с любой точки Толщина панели От 4 мм Ультратонкий дизайн, настенный монтаж Цена 55" в 2026 От 585 000 тенге Доступнее на 30% чем в 2024

Недостатки OLED:

Риск выгорания при статичных изображениях (логотипы, интерфейсы игр) Яркость ниже чем у QLED (800-1000 нит vs 2000-3000 нит) Выше цена по сравнению с LED

QLED 4K

Квантовые точки Samsung - яркая и насыщенная картинка:

Квантовые точки: 100% цветовой объем DCI-P3 Яркость: до 2000-3000 нит - отлично для светлых комнат Долговечность: нет выгорания, срок службы 100 000 часов HDR: поддержка HDR10+ с динамическими метаданными Цена: дешевле OLED на 20-40% при аналогичной диагонали

Mini-LED 4K

Тысячи мини-светодиодов для точного локального затемнения:

Зоны затемнения: от 500 до 2000+ зон в премиум моделях Контрастность: близко к OLED благодаря точечному управлению Яркость: сочетание яркости QLED и контраста OLED Применение: Neo QLED (Samsung), ULED (Hisense), Full Array (Sony) Цена: средний премиум сегмент, от 485 000 тенге за 55"

HDR в 4K телевизорах

Форматы HDR

Расширенный динамический диапазон - обязательная функция 4K ТВ:

Формат HDR Глубина цвета Метаданные Поддержка брендами HDR10 10 бит Статические Все 4K телевизоры HDR10+ 10 бит Динамические Samsung, Panasonic, Hisense Dolby Vision 12 бит Динамические покадрово LG, Sony, TCL, Philips HLG 10 бит Нет Для трансляций в реальном времени

Требования к HDR

Для полноценного HDR нужны:

Яркость: минимум 500 нит, оптимально 1000+ нит 10-битная матрица: отображение 1.07 миллиарда цветов Локальное затемнение: минимум 20-50 зон (чем больше, тем лучше) Широкая цветовая гамма: 90%+ DCI-P3

4K для игр: консоли и ПК

PlayStation 5 и Xbox Series X

Требования к 4K телевизору для консолей нового поколения:

HDMI 2.1: обязательно! Для 4K 120 FPS VRR (Variable Refresh Rate): устранение разрывов изображения ALLM (Auto Low Latency Mode): автовключение игрового режима Input Lag: менее 10-15 мс в игровом режиме Частота обновления: 120 Гц для плавности

Лучшие 4K телевизоры для PS5/Xbox:

LG OLED55C4 - 0.1 мс отклик, 4 × HDMI 2.1 - 585 000 тенге Samsung QN55QN90D Neo QLED - 144 Гц - 685 000 тенге Sony X90L 55" - Perfect for PlayStation 5 - 525 000 тенге TCL C845 55" QLED - 144 Гц, ALLM, VRR - 365 000 тенге

PC Gaming в 4K

Для игр на ПК в 4K нужна мощная видеокарта:

Видеокарта 4K 60 FPS 4K 120 FPS Рекомендуемый ТВ RTX 4060 / RX 7600 Средние настройки Нет 4K 60 Гц RTX 4070 / RX 7700 XT Высокие Средние 4K 120 Гц RTX 4080 / RX 7900 XTX Ультра Высокие 4K 120 Гц OLED RTX 4090 Ультра + RT Ультра 4K 144 Гц

Контент в 4K: где смотреть

Стриминговые сервисы

Доступность 4K контента в 2026 году:

Netflix Premium: весь оригинальный контент в 4K HDR - 4 990 тенге/мес YouTube: бесплатно, миллионы роликов в 4K до 60 FPS Amazon Prime Video: фильмы и сериалы в 4K Dolby Vision - подписка Apple TV+: весь контент в 4K Dolby Vision и Atmos Disney+: Marvel, Star Wars в 4K HDR Okko, ivi, Megogo: русскоязычные платформы с 4K

Требования к интернету

Скорость подключения для комфортного просмотра 4K:

Качество Минимальная скорость Рекомендуемая 4K SDR 15 Мбит/с 25 Мбит/с 4K HDR 25 Мбит/с 50 Мбит/с 4K Dolby Vision 25 Мбит/с 50 Мбит/с Несколько 4K потоков 50 Мбит/с 100 Мбит/с

Физические носители

4K Blu-ray диски: лучшее качество, битрейт до 100 Мбит/с Плеер 4K Blu-ray: нужен для воспроизведения (от 85 000 тенге) Фильмы: коллекционные издания Marvel, DC, классика в 4K Преимущество: нет зависимости от интернета, максимальное качество

Выбор диагонали 4K телевизора

Оптимальное расстояние просмотра

Для 4K можно сидеть ближе, чем для Full HD:

Диагональ Минимальное расстояние Оптимальное расстояние Цена (тенге) 43" 1 метр 1.3–1.6 метра От 185 000 50" 1.2 метра 1.5–1.9 метра От 225 000 55" 1.3 метра 1.7–2.1 метра От 365 000 65" 1.5 метра 2.0–2.5 метра От 445 000 75" 1.8 метра 2.3–2.8 метра От 885 000 85" 2.0 метра 2.6–3.2 метра От 1 485 000

Рекомендации по комнатам

Спальня (10-15 м²): 43"-50" - 185 000 - 285 000 тенге Гостиная (15-25 м²): 55"-65" - 365 000 - 685 000 тенге Домашний кинотеатр (25+ м²): 75"-85" - 885 000 - 1 985 000 тенге

Где купить 4K телевизор в Алматы

Преимущества покупки в Белом Ветре

Когда вы решили купить 4k телевизор в Алматы цена Белый Ветер включает:

Официальная гарантия: 12-24 месяца от производителя Демо-зал: все модели включены, можете сравнить картинку Консультации: эксперты помогут выбрать под ваши задачи Доставка: бесплатно от 100 000 тенге по Алматы Установка: монтаж на стену + настройка - от 8 000 тенге Рассрочка 0-0-12: без переплаты на год Trade-In: сдайте старый ТВ в зачет нового

Магазины в Алматы

ТРЦ Mega Alma-Ata - самый большой выбор 4K телевизоров ТРЦ Dostyk Plaza - премиум зона с OLED моделями ТЦ Silk Way City - средний ценовой сегмент ТРЦ Esentai Mall - флагманские 4K и 8K модели Интернет-магазин shop.kz - весь каталог онлайн

Настройка 4K телевизора

Первичная настройка

Что нужно сделать после покупки:

Режим изображения: выберите "Кино" или "Filmmaker Mode" для точных цветов Отключите Motion Smoothing: "мыльный эффект" портит фильмы Включите HDR: в настройках HDMI для всех портов Игровой режим: включите для консолей (снижает input lag) Звук: выберите вывод на саундбар если есть Smart TV: войдите в аккаунты Netflix, YouTube и т.д.

Калибровка

Для энтузиастов доступна профессиональная калибровка:

Сервис калибровки в Белом Ветре - 15 000 тенге Настройка яркости, контраста, цветовой температуры Оптимизация под освещение вашей комнаты Создание нескольких профилей (фильмы, игры, спорт)

Аксессуары для 4K телевизора

Обязательные покупки

HDMI 2.1 кабель: для 4K 120 Гц - от 8 000 тенге (2 метра) Кронштейн для настенного монтажа: VESA - от 12 000 тенге Сетевой фильтр: защита от скачков напряжения - от 6 000 тенге

Для улучшения опыта

Саундбар: качественный звук - от 95 000 тенге 4K Blu-ray плеер: максимальное качество - от 85 000 тенге Умная подсветка Philips Hue: Ambilight эффект - от 45 000 тенге Apple TV 4K или Shield TV Pro: премиум стриминг - от 75 000 тенге

Часто задаваемые вопросы

Нужен ли 4K если смотрю только ТВ-каналы?

Да, потому что:

AI-апскейлинг улучшает даже SD/HD каналы 4K стал стандартом - выбора Full HD почти нет Стриминг (YouTube, Netflix) уже сейчас в 4K Цена разницы минимальная

Видна ли разница между 4K и Full HD?

Зависит от диагонали и расстояния:

На 43" с 2.5 метров: разница небольшая На 55" с 2 метров: разница заметна На 65"+ с 2 метров: разница огромна

Что лучше: OLED или QLED?

Зависит от применения:

OLED: фильмы в темной комнате, игры, идеальная картинка QLED: светлая комната, спорт, новости, яркий контент

Заключение

4k телевизор в Алматы цена Белый Ветер в 2026 году стала доступнее чем когда-либо - от 185 000 тенге за качественную 43" модель. Разрешение 4K Ultra HD стало стандартом, обеспечивая в 4 раза больше детализации чем Full HD. Благодаря развитию стриминговых сервисов, игровых консолей нового поколения и AI-апскейлинга, покупка 4K телевизора - это инвестиция в будущее домашних развлечений. Белый Ветер предлагает более 250 моделей с официальной гарантией, доставкой, установкой и рассрочкой без переплаты.