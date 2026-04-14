"Ювентус" планирует сотрудничество с Кыргызским футбольным союзом

Итальянский футбольный клуб "Ювентус" рассматривает возможность партнерства с Кыргызским футбольным союзом (КФС). Стороны уже провели переговоры, главной темой которых стало развитие детско-юношеского футбола в республике.

В ходе встречи представители КФС подчеркнули важность создания современной инфраструктуры и эффективной системы подготовки молодых игроков. В союзе также выразили готовность поддерживать международные проекты, направленные на повышение уровня футбольного образования в Кыргызстане.

Отмечается, что при разработке стратегии стороны ориентируются на лучшие мировые практики, включая опыт академии "Барселоны", которая считается одной из самых успешных в мире.

Координатор академии "Ювентус" Марко Дегортес заявил, что клуб заинтересован в совместной работе и готов делиться своими методиками. По его словам, ключевой задачей академии является прежде всего развитие личности ребенка, а уже затем - его профессиональных игровых качеств.

На сегодняшний день академия "Ювентуса" представлена более чем в 90 филиалах в 37 странах мира. Возможное партнерство с Кыргызстаном может стать значимым шагом для развития отечественного футбола и открытия новых перспектив для молодых игроков.