Скандал на полумарафоне в Бишкеке: лидеры дисквалифицированы

В Бишкеке 12 апреля состоялся первый в 2026 году легкоатлетический забег. В программу вошли дистанции на 5 км, 10 км и полумарафон (21,1 км). На старт самой протяженной дистанции вышли 274 участника.

Изначально победителем абсолютного зачёта был объявлен Аман Момуналиев, второе место занял Александр Салахудинов, а третьим финишировал Бообек Мамытбеков. Однако уже после церемонии награждения результаты были пересмотрены.

Как выяснили организаторы, Момуналиев, Салахудинов и еще несколько бегунов допустили ошибку на трассе. Они развернулись раньше установленной отметки, сократив дистанцию примерно до 20 км вместо положенных 21,1 км. Маршрут забега проходил по Южной магистрали - от улицы Бакаева до памятника Нузупу Эсенбай уулу, где для каждой дистанции были предусмотрены свои точки разворота.

По итогам разбирательства оба лидера были дисквалифицированы. Таким образом, победа в абсолютной категории перешла к Бообеку Мамытбекову.

Примечательно, что в официальных протоколах соревнований Момуналиев и Салахудинов помечены аббревиатурой DNS (не стартовал), а не DSQ (дисквалифицирован). Это вызвало недоумение у участников и болельщиков, так как фактически атлеты пробежали почти всю дистанцию и пересекли финишную черту.

Стоит отметить, что подобный инцидент уже происходил в столице в 2024 году на забеге One Run. Тогда лидеры также случайно сократили дистанцию, однако судьи решили не применять к ним жесткие санкции. В этот раз организаторы заняли более принципиальную позицию.