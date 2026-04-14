Садыр Жапаров: Новые права соответствуют международным требованиям

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прокомментировал распространяемую информацию о якобы непризнании кыргызстанских водительских удостоверений за рубежом. По его словам, такие заявления не соответствуют действительности и связаны с деятельностью коррупционных групп. Об этом он заявил на встрече с жителями Алайского района.

Как отметил глава государства, водительские удостоверения нового образца соответствуют международным требованиям и признаются за рубежом. Сообщения о том, что страны Европы якобы отказываются их принимать, он назвал организованной кампанией, направленной на дискредитацию проводимых реформ.

Жапаров подчеркнул, что за последние годы в Кыргызстане реализован ряд системных изменений, и многие из них сопровождаются критикой. По его мнению, за подобной реакцией зачастую стоят группы, лишившиеся прежних коррупционных механизмов и финансовых потоков.

Президент напомнил, что до 2020 года изготовление паспортов и водительских удостоверений осуществлялось за пределами страны, что создавало условия для злоупотреблений. В настоящее время производство полностью локализовано, что позволило усилить контроль и минимизировать коррупционные риски.

Также он сообщил, что Кыргызстан направляет другим государствам уведомления о признании исключительно документов нового образца. Эта мера, по его словам, необходима в том числе для выявления случаев незаконного получения документов в прошлом.

Глава государства добавил, что современные элементы защиты делают подделку новых водительских удостоверений практически невозможной.


Садыр Жапаров, Кыргызстан, автомобили, водительское удостоверение
