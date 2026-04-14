В Бишкеке милиция выявила детей после кражи в кофейне

В Бишкеке милиция выявила несовершеннолетних, причастных к краже в кофейне, и передала их родителям. Факт зарегистрирован в УВД Октябрьского района, проводится доследственная проверка.

Поводом стало видео, опубликованное 3 апреля 2026 года в социальных сетях. На кадрах несовершеннолетние совершают кражу в одном из заведений, расположенных в торговом центре по улице Исакеева.

Сотрудники милиции установили личности несовершеннолетних и доставили их в следственную службу. С учётом их возраста они были переданы законным представителям. С родителями проведена профилактическая и разъяснительная работа, составлены административные протоколы с наложением штрафов.

В милиции также обратились к администраторам интернет-пабликов, блогерам и пользователям социальных сетей с призывом соблюдать нормы законодательства и этические требования при публикации материалов с участием несовершеннолетних.

В ведомстве напомнили, что распространение фото- и видеоматериалов с изображением детей без сокрытия лиц нарушает их право на личное изображение и может негативно повлиять на психоэмоциональное состояние, а также создать риски для безопасности.

Правоохранители рекомендуют при публикации подобных материалов использовать методы обезличивания, скрытие лиц и иных идентифицирующих признаков и воздерживаться от распространения персональных данных.