Погода
$ 87.35 - 87.75
€ 101.62 - 102.57

В Бишкеке милиция выявила детей после кражи в кофейне

207  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке милиция выявила несовершеннолетних, причастных к краже в кофейне, и передала их родителям. Факт зарегистрирован в УВД Октябрьского района, проводится доследственная проверка.

Поводом стало видео, опубликованное 3 апреля 2026 года в социальных сетях. На кадрах несовершеннолетние совершают кражу в одном из заведений, расположенных в торговом центре по улице Исакеева.

Сотрудники милиции установили личности несовершеннолетних и доставили их в следственную службу. С учётом их возраста они были переданы законным представителям. С родителями проведена профилактическая и разъяснительная работа, составлены административные протоколы с наложением штрафов.

В милиции также обратились к администраторам интернет-пабликов, блогерам и пользователям социальных сетей с призывом соблюдать нормы законодательства и этические требования при публикации материалов с участием несовершеннолетних.

В ведомстве напомнили, что распространение фото- и видеоматериалов с изображением детей без сокрытия лиц нарушает их право на личное изображение и может негативно повлиять на психоэмоциональное состояние, а также создать риски для безопасности.

Правоохранители рекомендуют при публикации подобных материалов использовать методы обезличивания, скрытие лиц и иных идентифицирующих признаков и воздерживаться от распространения персональных данных.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457707
Теги:
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  