ГНС: До 1 мая физлица и ИП должны подать налоговую декларацию

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики напоминает о необходимости представления единой налоговой декларации физическими лицами и индивидуальными предпринимателями до 1 мая.

По данным ведомства до указанного срока декларацию должны подать:

– Индивидуальные предприниматели (кроме работающих по патенту, в зоне торговли с особым режимом и по ставкам единого налога 0%, 0,1%, 0,5% и 1%, а также крестьянских фермерских хозяйств без образования юридического лица);

– Граждане КР, работающие в международных организациях, а также в дипломатических и консульских учреждениях иностранных государств, находящихся на территории Кыргызской Республики;

– Физические лица, получившие доход без удержания подоходного налога за отчетный период.

Отметим, другие физические лица, не указанные выше, вправе представлять налоговую декларацию на добровольной основе, в том числе для получения возврата подоходного налога за счет социальных и имущественных расходов.

Напомним, декларация подается в электронном виде через Кабинет налогоплательщика на сайте .

Подробную информацию можно получить в территориальных налоговых органах, по телефону 116, а также на сайте .