Задержан бывший зампредседателя ГКНБ Тимур Шабданбеков

Военная прокуратура задержала бывшего заместителя главы ГКНБ Тимура Шабданбекова, который занимал этот пост с мая 2022 года. Его подозревают в злоупотреблении должностным положением.

Вместе с ним по делу проходят и другие известные личности. В изолятор отправили главу компании "Ред Петролеум" Акылбека Маматова и бывшего замглавы Фонда по управлению госимуществом Бекзата Абдикахарова. Кроме того, под стражу взяли нескольких действующих и бывших офицеров спецслужб, включая экс-руководителей из Нарынского управления и отдела по борьбе с кибермошенничеством.

Интересно, что семья бизнесмена Акылбека Маматова связана с футбольным союзом: его отец был заместителем Камчыбека Ташиева в этой организации.

Напомним, вчера задержали еще одного экс-замглавы ГКНБ Даниэля Рысалиева (его уже отпустили под домашний арест). Все это происходит на фоне большой "чистки" в рядах госкомитета, которая началась в феврале 2026 года. Официальных подробностей о том, в чем именно обвиняют задержанных, пока нет.

Должность зампреда Шабданбеков занял в мае 2022 года, а ранее, в период президентства Сооронбая Жээнбекова, возглавлял девятую службу ГКНБ (госохрану).