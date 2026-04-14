В Бишкеке водитель сбил женщину и наехал на инспектора

В Бишкеке водитель Hyundai Sonata, сбивший женщину, попытался скрыться и совершил наезд на инспектора УПСМ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошёл 13 апреля примерно в 07:40. По предварительным данным, водитель Т.у.К. допустил наезд на женщину. Пострадавшую доставили в ближайшее медицинское учреждение.

Прибывшие на место сотрудники УПСМ зафиксировали обстоятельства ДТП. Водитель прошёл медицинское освидетельствование. После того как ему сообщили о помещении автомобиля на штрафную стоянку, он попытался скрыться.

Во время попытки уехать водитель совершил наезд на инспектора, протащил его на некоторое расстояние и столкнулся с другим автомобилем. В результате была создана угроза жизни и здоровью сотрудника милиции и других участников дорожного движения.

Водитель был доставлен в УВД Октябрьского района Бишкека. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 280 Уголовного кодекса КР. Его водворили в ИВС. Следствие продолжается.