В Сокулуке выявили нарушения прав детей на жильё

В Сокулукском районе после вмешательства прокуратуры семеро детей, оставшихся без попечения родителей, получили земельные участки.

Нарушения были выявлены в ходе проверки в Манасском айыл окмоту, где жилищные права детей обеспечивались не в полном объёме.

По итогам проверки прокуратура внесла акт прокурорского реагирования с требованием обеспечить детей земельными участками и жильём.

В результате принятых мер в жилом массиве "Семетей" семи детям предоставлены земельные участки.

В прокуратуре напомнили, что согласно статье 13 Кодекса Кыргызской Республики о детях и статье 43 Жилищного кодекса КР, государство гарантирует детям право на жильё. Дети-сироты, не имеющие жилья, по достижении 16 лет имеют право на внеочередное получение жилого помещения в установленном законом порядке.


Теги:
земельный участок, Сокулукский район, сироты, прокуратура
Сейчас читают
