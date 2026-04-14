Пограничники КР завоевали золото на чемпионате Азии по алыш курош

Пограничники Кыргызстана завоевали золотые медали на чемпионате Азии по кыргызской национальной борьбе на поясах алыш курош и получили путёвки на чемпионат мира, а также право представить страну на Всемирных играх кочевников 2026 года.

Соревнования прошли в спортивном комплексе "Бишкек-Арена" и собрали 239 спортсменов из Кыргызстана, Японии, Индии, Пакистана, Филиппин, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Бангладеш. Турнир проводился по классическому и вольному стилям под эгидой Федерации алыш күрөш Кыргызской Республики.

В составе национальной сборной успешно выступили военнослужащие подразделений специального назначения Государственной пограничной службы КР.

По итогам чемпионата представители ГПС заняли призовые места:

1 место, 75 кг (классический стиль) - прапорщик Э. Капаров;

1 место, 72 кг (классический стиль) - младший сержант Р. Сапаров.

Победители награждены золотыми медалями и дипломами.

В ведомстве отметили, что участие и победы военнослужащих на международной арене подтверждают высокий уровень физической подготовки личного состава, способствуют популяризации национальных видов спорта и укреплению имиджа страны.

Также подчёркивается, что руководство ГПС последовательно уделяет внимание развитию национальных видов спорта, создавая условия для подготовки спортсменов и поддерживая участие военнослужащих в соревнованиях различного уровня.