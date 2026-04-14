Погода
$ 87.35 - 87.75
€ 101.62 - 102.57

Пограничники КР завоевали золото на чемпионате Азии по алыш курош

65  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Пограничники Кыргызстана завоевали золотые медали на чемпионате Азии по кыргызской национальной борьбе на поясах алыш курош и получили путёвки на чемпионат мира, а также право представить страну на Всемирных играх кочевников 2026 года.

Соревнования прошли в спортивном комплексе "Бишкек-Арена" и собрали 239 спортсменов из Кыргызстана, Японии, Индии, Пакистана, Филиппин, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Бангладеш. Турнир проводился по классическому и вольному стилям под эгидой Федерации алыш күрөш Кыргызской Республики.

В составе национальной сборной успешно выступили военнослужащие подразделений специального назначения Государственной пограничной службы КР.

По итогам чемпионата представители ГПС заняли призовые места:

1 место, 75 кг (классический стиль) - прапорщик Э. Капаров;

1 место, 72 кг (классический стиль) - младший сержант Р. Сапаров.

Победители награждены золотыми медалями и дипломами.

В ведомстве отметили, что участие и победы военнослужащих на международной арене подтверждают высокий уровень физической подготовки личного состава, способствуют популяризации национальных видов спорта и укреплению имиджа страны.

Также подчёркивается, что руководство ГПС последовательно уделяет внимание развитию национальных видов спорта, создавая условия для подготовки спортсменов и поддерживая участие военнослужащих в соревнованиях различного уровня.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457716
Теги:
борьба, золото, чемпионат, Кыргызстан, Погранслужба
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  