Через Гарантийный фонд бизнес получил кредиты на 3,8 млрд сомов

Гарантийный фонд с начала 2026 года выдал гарантии на сумму свыше 1,07 млрд сомов, что позволило предпринимателям привлечь кредиты более чем на 3,8 млрд сомов.

По данным ОАО "Гарантийный фонд", поддержка направлена на расширение доступа бизнеса к финансированию, особенно в случаях недостаточного залогового обеспечения.

Всего за время работы фонд выдал 21 317 гарантий на сумму более 18,9 млрд сомов. Благодаря этому предприниматели получили кредитные ресурсы в объёме свыше 57,9 млрд сомов.

В фонде отмечают, что гарантийный механизм остаётся одним из ключевых инструментов поддержки бизнеса, позволяя предпринимателям получать банковские кредиты даже при отсутствии достаточного залога.