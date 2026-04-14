Садыр Жапаров открыл общественно-культурный центр в Кара-Кульдже

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 14 апреля в ходе рабочей поездки в Ошскую область открыл общественно-культурный центр в селе Кара-Кульджа.

В ходе осмотра объекта министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Нурдан Орунтаев доложил президенту, что общая площадь земельного участка составляет 0,45 гектара. По его словам, проект направлен на создание комфортных условий для жителей и гостей района.

Центр будет обеспечивать комплексное предоставление государственных услуг и объединяет в одном месте социально значимые объекты. В здании предусмотрены помещения для обслуживания населения, кинотеатр, тренажерный зал, банковские отделения, конференц-зал и другие общественные пространства.

После ознакомления с инфраструктурой Садыр Жапаров побеседовал с местными жителями и отметил, что подобные центры планируется открывать и в других регионах страны.

Жители, в свою очередь, поблагодарили главу государства за внимание к развитию регионов, подчеркнув важность реализуемых инициатив для улучшения условий жизни.


Кара-Кульджинский район, Ошская область, президент, Кыргызстан, Открытие, Садыр Жапаров
