Юношеская сборная Кыргызстана завоевала бронзу на турнире CAFA в Ташкенте

Юношеская сборная Кыргызстана вошла в число призёров турнира CAFA U17 Championship, который прошёл в Ташкенте.

В решающем матче за итоговое положение команда Кыргызстана уверенно переиграла сборную Туркменистана со счётом 4:1. Ключевую роль в победе сыграл Эржан Аскербеков, оформивший хет-трик. Ещё один гол в активе Рахматулло Хакимова.

По ходу соревнований кыргызстанцы также одержали победу над Афганистаном (2:1), но уступили Узбекистану (1:2) и Таджикистану (0:4). Набрав шесть очков, команда заняла третье место в турнирной таблице.

Турнир стартовал 6 апреля и собрал юношеские сборные пяти стран региона. В финале за чемпионский титул сыграют команды Таджикистана и Узбекистана.


