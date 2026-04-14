На госуровне рассматривается запрет на переименование сел в честь личностей

Во время встречи с населением 13 апреля один из местных жителей выступил с инициативой переименовать населенный пункт в честь известного государственного и политического деятеля Алайского региона.

В ответ на это предложение Президент Садыр Жапаров сообщил, что на государственном уровне рассматривается вопрос о введении моратория на присвоение населенным пунктам имен конкретных личностей.

Глава государства пояснил, что подобная практика зачастую становится поводом для общественных разногласий. По его словам, споры о том, чей вклад в историю значимее, провоцируют разделение граждан на группы, поддерживающих "своих" кандидатов. Садыр Жапаров подчеркнул, что такие ситуации создают ненужное напряжение в обществе.

Пресс-секретарь Президента Аскат Алагозов также прокомментировал данную позицию.

"В этой связи нужно придерживаться единого подхода, исключающего присвоение имен людей населенным пунктам. Это необходимо для сохранения общественного согласия и предотвращения возможных конфликтов", - отметил Алагозов.

Ожидается, что единый подход к топонимике позволит избежать локальных споров и сосредоточиться на укреплении национального единства.