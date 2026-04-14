Погода
$ 87.35 - 87.75
€ 101.62 - 102.57

На госуровне рассматривается запрет на переименование сел в честь личностей

369  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Во время встречи с населением 13 апреля один из местных жителей выступил с инициативой переименовать населенный пункт в честь известного государственного и политического деятеля Алайского региона.

В ответ на это предложение Президент Садыр Жапаров сообщил, что на государственном уровне рассматривается вопрос о введении моратория на присвоение населенным пунктам имен конкретных личностей.

Глава государства пояснил, что подобная практика зачастую становится поводом для общественных разногласий. По его словам, споры о том, чей вклад в историю значимее, провоцируют разделение граждан на группы, поддерживающих "своих" кандидатов. Садыр Жапаров подчеркнул, что такие ситуации создают ненужное напряжение в обществе.

Пресс-секретарь Президента Аскат Алагозов также прокомментировал данную позицию.

"В этой связи нужно придерживаться единого подхода, исключающего присвоение имен людей населенным пунктам. Это необходимо для сохранения общественного согласия и предотвращения возможных конфликтов", - отметил Алагозов.

Ожидается, что единый подход к топонимике позволит избежать локальных споров и сосредоточиться на укреплении национального единства.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457724
Теги:
Садыр Жапаров, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  