В Кыргызстане запускают программу льготных кредитов на полив под 2% годовых

- Карыпбай кызы Толгонай
Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР объявило о старте масштабной программы поддержки фермеров. Теперь аграрии могут получить финансирование на внедрение водосберегающих технологий и установку современных систем орошения на беспрецедентно выгодных условиях.

На реализацию проекта выделено 500 миллионов сомов. Кредиты будут выдаваться всего под 2% годовых сроком до 7 лет. Кроме того, для заемщиков предусмотрен льготный период до 12 месяцев, что позволит сельхозпроизводителям наладить работу оборудования до начала основных выплат. Средства имеют строго целевое назначение - приобретение и монтаж систем полива, включая дождевальные установки.

Отбор участников проходит совместно с органами местного самоуправления, а оформлением и выдачей средств занимается ОАО "Государственный финансовый холдинг". Аграриям, желающим подать заявку, необходимо обратиться в местные органы власти. Дополнительную информацию можно получить по номеру горячей линии: 0502 885 554.


Сейчас читают
