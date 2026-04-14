В Бишкеке стартовала международная выставка KyrgyzBuild 2026

В городе Бишкек состоялось открытие 23-й Международной специализированной выставки строительной индустрии KyrgyzBuild 2026. В церемонии открытия принял участие заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Бактыяр Станбеков.

Выставка проходит с 14 по 16 апреля 2026 года и объединяет ведущих представителей строительной отрасли, архитектуры, дизайна интерьеров и смежных направлений.

В рамках мероприятия представлены современные строительные материалы, инновационные технологии, инженерные решения, а также актуальные тенденции в области архитектуры и интерьерного дизайна.

Проведение KyrgyzBuild 2026 способствует укреплению международного сотрудничества, обмену профессиональным опытом и привлечению инвестиций в строительный сектор Кыргызской Республики.

Выставка проводится ежегодно и объединяет более 120 компаний из разных стран мира, что подтверждает высокий интерес международного бизнес-сообщества к развитию строительной отрасли страны.