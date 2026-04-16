РФ представила масштабную экспозицию на выставке KyrgyzBuild 2026

- Светлана Лаптева
На международной выставке KyrgyzBuild 2026 российское присутствие стало одним из самых масштабных за последние годы. Как сообщил 13 апреля в эфире Sputnik Кыргызстан торговый представитель РФ в КР Айнур Саманов, в текущем сезоне свои достижения презентуют 54 компании из России. Экспозиция охватывает широкий спектр регионов и включает восемь коллективных стендов из Воронежской, Омской, Владимирской, Ленинградской и Оренбургской областей, а также Пермского края, Чувашии и Мордовии.

Высокий интерес со стороны российского бизнеса продиктован тем, что Кыргызстан сегодня демонстрирует одни из самых высоких темпов роста строительного сектора в СНГ. Эта отрасль выступает мощным драйвером национальной экономики и создает цепочки добавленной стоимости в логистике, энергетике, проектировании и производстве материалов. Однако столь стремительная динамика диктует и новые вызовы, требуя оперативной модернизации инженерных сетей, систем водоснабжения и городской инфраструктуры в целом.

Россия традиционно сохраняет статус ведущего партнера республики в сфере поставок строительных ресурсов. Основной объем импорта из РФ приходится на металлопродукцию, сложное электротехническое оборудование и лесоматериалы. Активное участие российских предприятий в выставке подтверждает готовность компаний не только поставлять сырье, но и предлагать высокотехнологичные решения для качественного обновления строительного ландшафта Кыргызстана.


