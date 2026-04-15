США выделяют Кыргызстану 40 миллионов долларов на развитие энергорынка

В Вашингтоне официально запустили стратегическую инициативу, которая призвана коренным образом модернизировать энергетический сектор Кыргызстана. Проект реализуется при поддержке Всемирного банка и Международной ассоциации развития в рамках программы REMIT. Ее ключевая цель - интеграция республики в единый электроэнергетический рынок Центральной Азии и обновление устаревшей инфраструктуры.

Программа закладывает основу для формирования открытого торгового пространства между Кыргызстаном, Казахстаном, Узбекистаном и Таджикистаном. Среди инновационных решений планируется запуск цифровой платформы "рынка на сутки вперед", развитие системы долгосрочных контрактов и активное внедрение возобновляемых источников энергии.

Начальный этап финансирования предусматривает выделение Кыргызстану 40 миллионов долларов. Эти ресурсы будут направлены на критически важные объекты - модернизацию подстанций 220 кВ "Торобаев" и "Кристалл", оборудование которых не обновлялось более полувека. Кроме того, начнется строительство новой линии электропередачи 220 кВ "Кристалл - Юлдуз", которая свяжет энергосистемы Кыргызстана и Узбекистана.

Выделенные средства покрывают весь цикл работ: от разработки технико-экономического обоснования и инженерных изысканий до экологической оценки и консультационного сопровождения. Такой комплексный подход позволит не только укрепить трансграничные связи, но и значительно повысить устойчивость национальной сети, особенно в периоды экстремальных зимних нагрузок.

В перспективе проект подразумевает переход к строительству магистральных сетей напряжением 500 кВ. Это усилит роль Кыргызстана как значимого игрока на региональной арене, позволит эффективнее использовать гидроэнергетический потенциал страны и создаст благоприятные условия для привлечения новых инвестиций и создания рабочих мест. Конечным итогом инициативы должно стать формирование безопасного и единого энергетического пространства во всей Центральной Азии.