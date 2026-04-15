Погода
$ 87.34 - 87.80
€ 101.62 - 102.57

США выделяют Кыргызстану 40 миллионов долларов на развитие энергорынка

269  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Вашингтоне официально запустили стратегическую инициативу, которая призвана коренным образом модернизировать энергетический сектор Кыргызстана. Проект реализуется при поддержке Всемирного банка и Международной ассоциации развития в рамках программы REMIT. Ее ключевая цель - интеграция республики в единый электроэнергетический рынок Центральной Азии и обновление устаревшей инфраструктуры.

Программа закладывает основу для формирования открытого торгового пространства между Кыргызстаном, Казахстаном, Узбекистаном и Таджикистаном. Среди инновационных решений планируется запуск цифровой платформы "рынка на сутки вперед", развитие системы долгосрочных контрактов и активное внедрение возобновляемых источников энергии.

Начальный этап финансирования предусматривает выделение Кыргызстану 40 миллионов долларов. Эти ресурсы будут направлены на критически важные объекты - модернизацию подстанций 220 кВ "Торобаев" и "Кристалл", оборудование которых не обновлялось более полувека. Кроме того, начнется строительство новой линии электропередачи 220 кВ "Кристалл - Юлдуз", которая свяжет энергосистемы Кыргызстана и Узбекистана.

Выделенные средства покрывают весь цикл работ: от разработки технико-экономического обоснования и инженерных изысканий до экологической оценки и консультационного сопровождения. Такой комплексный подход позволит не только укрепить трансграничные связи, но и значительно повысить устойчивость национальной сети, особенно в периоды экстремальных зимних нагрузок.

В перспективе проект подразумевает переход к строительству магистральных сетей напряжением 500 кВ. Это усилит роль Кыргызстана как значимого игрока на региональной арене, позволит эффективнее использовать гидроэнергетический потенциал страны и создаст благоприятные условия для привлечения новых инвестиций и создания рабочих мест. Конечным итогом инициативы должно стать формирование безопасного и единого энергетического пространства во всей Центральной Азии.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457736
Теги:
США, Центральная Азия, энергетика
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  