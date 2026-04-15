Судэксперты и университеты КР объединяются для подготовки специалистов

Судебно-экспертная служба при Министерстве юстиции Кыргызской Республики усиливает взаимодействие с вузами для подготовки кадров и решения проблемы нехватки специалистов.

Как сообщили в ведомстве, в службе прошла встреча с заведующими кафедрами судебной экспертизы и преподавателями ведущих столичных вузов. В мероприятии приняли участие представители Кыргызско-Российского Славянского университета имени Б. Ельцина, Кыргызского национального университета имени Ж. Баласагына, а также Юридической академии Генеральной прокуратуры КР.

Основной темой обсуждения стало укрепление связи между образовательной системой и практической экспертной деятельностью. Участникам рассказали о ключевых направлениях работы службы, видах судебных экспертиз и роли экспертов в системе правосудия.

Особое внимание уделили кадровому дефициту. Отмечено, что выпускники профильных направлений не всегда выбирают работу в экспертной сфере, в том числе из-за уровня заработной платы.

Также представители вузов указали на системные проблемы: часть вакансий не может быть закрыта из-за отсутствия соответствующих образовательных программ. В этой связи была подчеркнута необходимость их расширения и обновления.

В ходе встречи руководители подразделений поделились практическими аспектами работы и требованиями к будущим специалистам.

Кроме того, для гостей организовали экскурсию по подразделениям службы, где продемонстрировали лабораторное оборудование и процесс проведения отдельных видов экспертиз.

Мероприятие прошло в рамках работы по формированию кадрового резерва и повышению информированности студентов о возможностях профессиональной реализации в сфере судебной экспертизы.


вуз, студенты, суд, экспертиза, Кыргызстан, Министерство юстиции
Сейчас читают
