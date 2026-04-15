Садыр Жапаров потребовал вернуть миллион сомов бывшему чиновнику

Президент Садыр Жапаров поручил пересмотреть уголовное дело в отношении бывшего сотрудника мэрии Оша и вернуть ему выплаченные средства. Об этом стало известно 14 апреля во время встречи главы государства с жителями Кара-Кульджинского района Ошской области.

Поводом стало обращение экс-чиновника, который заявил, что ранее выполнил поручение о сносе здания школьного общежития, однако спустя несколько лет оказался фигурантом уголовного дела. По его словам, он провел демонтаж после получения необходимых заключений госорганов.

Как сообщил заявитель, через три года после сноса в отношении него возбудили уголовное дело. Он провел четыре месяца в СИЗО, выплатил 1 млн сомов и должен был возместить ущерб в размере 7,7 млн сомов.

Глава государства, выслушав обращение, поручил надзорным органам пересмотреть дело по вновь открывшимся обстоятельствам. Он также потребовал вернуть выплаченный миллион сомов в полном объеме и взять ситуацию под контроль.

Президент отметил, что на месте старого здания уже построена новая школа, и выразил недоумение в связи с предъявленным ущербом.

В ответ представитель надзорного органа сообщил, что их ведомство не осуществляет следственные функции и уточнил, что расследованием могли заниматься МВД или ГКНБ.


Кара-Кульджинский район, Ошская область, президент, чиновник, Садыр Жапаров
