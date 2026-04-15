В аэропортах КР появятся международные рестораны и кофейни

- Назгуль Абдыразакова
В аэропортах Кыргызстана планируется открытие международных франшиз, включая Burger King и Costa Coffee. Проекты реализуются в рамках сотрудничества ОАО "Аэропорты Кыргызстана" с международными операторами BTA Group и Helios Duty Free.

Как сообщили в компании, в ходе рабочей встречи с генеральным директором BTA Group Бюльбюлем Баха и главой Helios Duty Free Йылмазом Фаруком стороны согласовали ключевые параметры сотрудничества. В частности, утверждены дизайн-концепции ресторанных зон, определены их локации в аэропортах и проработаны операционные процессы, включая логистику поставок.

Отмечается, что в рамках партнерства планируется открытие двух ресторанов Burger King, а также точек Costa Coffee, Brewmark, Cakes & Bakes и ENZO.

В ОАО "Аэропорты Кыргызстана" подчеркнули, что реализация этих проектов позволит повысить уровень сервиса и расширить выбор для пассажиров.

Кроме того, рассматривается возможность открытия международных франшиз не только в столичных, но и в региональных аэропортах в Оше, Тамчы (Иссык-Куль) и Караколе.


