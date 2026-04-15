Кыргызстанец Алтынбек Мамашов нокаутировал россиянина на турнире ACA

Кыргызстанский боец Алтынбек Мамашов триумфально выступил на турнире ACA 202, который прошел 12 апреля в Санкт-Петербурге. В ярком поединке он одержал уверенную победу над представителем России Иваном Богдановым.

Бой в рамках лиги Absolute Championship Akhmat завершился уже в первом раунде. С первых секунд Мамашов занял центр октагона и навязал сопернику высокий темп. Кыргызстанец активно прессинговал, комбинируя атаки в голову и корпус, что не позволило Богданову реализовать свой план на поединок.

Развязка наступила на отметке 3 минуты 42 секунды первого раунда. После точной серии ударов Мамашов отправил оппонента в тяжелый нокдаун, а затем успешно провел добивание, вынудив рефери остановить встречу. Итог - победа нокаутом (KO).

Для Алтынбека Мамашова этот успех стал шестым в рамках промоушена ACA и улучшил его профессиональный рекорд до 19 побед при 5 поражениях. Победа над серьезным соперником, чей рекорд составлял 18–6, значительно укрепляет позиции кыргызстанца в среднем дивизионе и приближает его к претендентским поединкам.

Эксперты подчеркивают агрессивный стиль Мамашова и его умение завершать бои досрочно, что делает его одним из самых зрелищных бойцов организации. Турнир в Санкт-Петербурге подтвердил высокий уровень подготовки кыргызстанской школы ММА на международной арене.