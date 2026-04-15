Тайсон Фьюри одержал уверенную победу над Арсланбеком Махмудовым в Лондоне

- Самуэль Деди Ирие
В Лондоне состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стал поединок между бывшим чемпионом мира Тайсоном Фьюри и российским тяжеловесом Арсланбеком Махмудовым.

Бой прошел в супертяжелой весовой категории и завершился победой Фьюри единогласным решением судей со счетом 120:108, 120:108 и 119:109.

С самого начала поединка Фьюри захватил контроль над рингом, работая на дистанции и эффективно используя джеб. Британец не позволял Махмудову навязать силовой бокс, регулярно встречая атаки соперника точными ударами и сбивая его ритм.

Махмудов пытался переломить ход боя за счет давления и работы на ближней дистанции, однако столкнулся с высокой подвижностью и тактической дисциплиной оппонента. Несмотря на отдельные успешные эпизоды со стороны россиянина, инициатива оставалась за Фьюри на протяжении всей встречи.

В "чемпионских" раундах британец уверенно довел дело до победы, не оставив сопернику шансов на камбэк.

Для Арсланбека Махмудова этот поединок стал одним из самых серьезных испытаний в профессиональной карьере. Ранее он успешно выступал на международной арене и подходил к встрече после серии побед.

Тайсон Фьюри, в свою очередь, подтвердил статус одного из лидеров супертяжелого дивизиона, улучшив свой рекорд до 35 побед, 2 поражений и 1 ничьей, что значительно укрепляет его позиции в борьбе за будущие титульные поединки.


Теги:
бокс, Великобритания
