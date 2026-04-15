Почему экономия в строительстве обходится дороже: мнение экспертов "ИРБИС"

В Бишкеке прошла закрытая экспертная сессия, которую специально организовала корпорация Ирбис для представителей строительной отрасли Кыргызстана и России.

В центре внимания оказались не отдельные проекты и не текущая повестка, а более фундаментальные вещи логика развития рынка, цена управленческих решений и те ошибки, которые неизбежно сопровождают период быстрого роста.

Фактически разговор шел о том, в какой точке сегодня находится отрасль и каким образом она будет развиваться дальше по инерции или осознанно.

До начала мероприятия корреспондент издания VB.KG побеседовала с президентом российской инжиниринговой корпорации "ИРБИС" Геннадием Киркиным.

- Геннадий Владимирович, если попробовать зафиксировать текущий момент, в какой фазе сейчас находится строительный рынок Кыргызстана?

- Это фаза активного роста. Причем роста достаточно быстрого. Мы видим увеличение объемов, появление новых игроков, усиление конкуренции. Это естественный этап для любого развивающегося рынка.

Но важно понимать, что рост - это не только расширение возможностей. Это еще и момент, когда система начинает испытывать нагрузку. Растут требования к специалистам, к управлению, к качеству решений. И если в этот момент рынок не перестраивается, он начинает накапливать проблемы.

- Когда вы говорите о проблемах, о чем именно идет речь?

- О тех вещах, которые сначала не видны. Когда рынок ускоряется, появляется давление по срокам, по стоимости, по объемам. И в этих условиях компании начинают искать способы оптимизации. Это нормально.

Но проблема в том, что оптимизация часто происходит за счет упрощения. Где-то сокращают этапы, где-то уменьшают глубину проработки, где-то принимают решения быстрее, чем это необходимо.

И чаще всего это касается проектирования. Потому что это этап, который не всегда виден заказчику, но именно на нем принимаются ключевые решения.

- То есть главный риск - это ошибки, которые закладываются на старте?

- Да, и самое важное. Они не остаются на старте. Если в проекте есть недоработки, дальше они начинают проявляться. Сначала в строительстве в виде переделок и задержек. Потом в эксплуатации в виде неудобства, дополнительных затрат, неэффективности.

И в итоге получается парадокс: попытка сэкономить на раннем этапе приводит к тому, что проект становится дороже.

- Насколько, на ваш взгляд, рынок сегодня это осознает?

- Он к этому приходит. И это, пожалуй, самый важный процесс, который сейчас происходит.

Мы видим, как меняется сам характер запросов. Если раньше основным вопросом был "как дешевле", то сейчас появляется другой "как сделать качественно и устойчиво".

Это означает, что рынок начинает переходить от количественного роста к качественному. И это всегда переломный момент.

- Вы не раз упоминали российский опыт. В чем его практическая ценность для Кыргызстана?

- В том, что многие процессы уже прошли. Мы уже видели этот этап быстрый рост, перегрев, накопление ошибок, а затем необходимость их исправлять.

И главный вывод здесь очень простой: если на старте уделяется недостаточно внимания качеству решений, потом рынок за это платит.

Причем платит не только деньгами, но и временем, и репутацией, и доверием к отрасли в целом.

- Тогда что сегодня, на ваш взгляд, будет определять развитие рынка?

- Глубина подхода. Насколько системно будут подходить к проектированию, к развитию территорий, к управлению проектами.

Потому что рост сам по себе ничего не гарантирует. Он может привести как к развитию, так и к накоплению проблем. И разница между этими сценариями в качестве решений.

- О чем вы планируете говорить на самой сессии?

- О том, какие ошибки возникают на этапе роста, как они проявляются, какие решения помогают их избежать. Какие подходы сегодня кажутся сложными или избыточными, но на самом деле очень быстро становятся стандартом.

Сама экспертная сессия стала логичным продолжением этого разговора, но уже в расширенном профессиональном круге.

С первых выступлений стало очевидно, что речь идет не о частных кейсах, а о более широких изменениях в отрасли. Участники обсуждали не столько отдельные проекты, сколько принципы, по которым сегодня формируется городская среда и развивается рынок.

Один из ключевых тезисов, который прозвучал в ходе дискуссии, традиционные подходы к градостроительству постепенно перестают работать в том виде, в котором они существовали раньше.

Модель, основанная на функциональном зонировании разделении на жилье, работу, транспорт остается базовой, но уже не является достаточной.

Эксперты говорили о том, что сегодня в центре внимания оказывается человек и его повседневный опыт.

Насколько удобно перемещаться. Насколько комфортно находиться в пространстве.

Есть ли в городе места, где можно не просто пройти, а остаться. В этом контексте обсуждалась концепция общественных пространств так называемых "третьих мест".

Речь идет о тех элементах городской среды, которые формируют не транзит, а жизнь. Именно они, по мнению участников, становятся показателем качества города и его привлекательности.

Отдельное внимание было уделено наследию прежних моделей развития.

Отмечалось, что значительная часть городской среды в постсоветских странах сформирована в условиях, когда главной задачей была скорость и масштаб.

Эти задачи были решены, но сегодня их последствия становятся заметны: пространства могут быть логичными с точки зрения планирования, но неэффективными с точки зрения использования.

В результате возникает необходимость перехода к более комплексным подходам. В числе таких подходов участники обсуждали комплексное развитие территорий когда рассматривается не отдельный объект, а вся среда в целом: транспорт, инфраструктура, связи, сценарии использования.

Также речь шла о внедрении дизайн-кодов, которые позволяют формировать более целостную и управляемую городскую среду.

При этом подчеркивалось, что речь идет не о формальных ограничениях, а о системной логике, когда решения принимаются не точечно, а в рамках единой концепции.

Значительная часть обсуждения была посвящена вопросам, которые обычно остаются "за кадром" управлению проектами, координации участников, глубине инженерной проработки.

Эксперты сходились во мнении, что именно на ранних этапах закладывается эффективность проекта, и попытка упростить этот этап приводит к росту затрат в дальнейшем.

После завершения основной части встреча перешла в неформальное общение.

И именно здесь, по словам участников, разговор стал еще более предметным. Обсуждение продолжилось уже без ограничений регламента с разбором конкретных ситуаций, обменом опытом и профессиональными дискуссиями.

В итоге сессия зафиксировала важный для отрасли момент.

Кыргызстанский строительный рынок находится на этапе, когда рост уже очевиден, но его качество еще формируется.

И от того, какие подходы будут закреплены сейчас в проектировании, в управлении, в понимании городской среды будет зависеть не только скорость, но и устойчивость этого роста.

Справка: Инжиниринговая корпорация "ИРБИС" российская компания с 33-летним опытом работы в сфере строительного инжиниринга. За это время она прошла путь от совместного предприятия до крупной холдинговой структуры, объединяющей несколько профильных компаний и обеспечивающей реализацию проектов полного цикла.

Корпорация специализируется на сопровождении строительных проектов "под ключ" от выбора и оценки земельного участка, инженерных изысканий и проектирования до строительства, контроля, организационного сопровождения и ввода объектов в эксплуатацию. Такой комплексный подход позволяет обеспечивать управляемость проектов на всех этапах и минимизировать риски.

За годы работы "ИРБИС" накопила значительный практический опыт и экспертизу, приняв участие более чем в 650 проектах различного масштаба - от гостиничных и курортных комплексов до промышленных и инфраструктурных объектов. География деятельности охватывает как всю территорию России, так и зарубежные рынки, что позволяет компании применять широкий спектр технологических и управленческих решений.

В 2025 году корпорация объявила о выходе на рынок Кыргызстана и создании совместного предприятия "Ирбис-курулуш". Этот год компания посвятила изучению рынка и укреплению партнерских связей. Также в 2025 Ирбис-курулуш выступил партнером Кыргызско - Российского славянского университета (КРСУ) и Санкт-Петербургского Политехнического университета по обучению студентов из Кыргызстана - будущих инженеров проектировщиков и строителей. Ирбис стал практической площадкой и интегрировал студентов в разработку реального проекта жилого квартала.