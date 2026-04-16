Кыргызстан обсудил с инвесторами из Китая цифровые проекты

Национальное агентство по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики провело переговоры с инвесторами из Китая по развитию цифровых проектов.

Как сообщили в ведомстве, во встрече приняли участие представители компании Everbeacon Data Intelligence Technology, которые представили решения в сфере искусственного интеллекта, цифровых технологий и обработки больших данных.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества в области цифровой трансформации и привлечения инвестиций в высокотехнологичные отрасли. Особое внимание было уделено внедрению проектов "умного города", цифрового образования и систем управления инфраструктурой с учётом опыта китайской стороны.

Отмечается, что встреча стала продолжением ранее достигнутых договорённостей, в том числе по итогам визита делегации Кыргызстана в Циндао, и направлена на переход к практической реализации совместных проектов.

По итогам переговоров стороны подтвердили взаимную заинтересованность в развитии партнёрства.