Кыргызстан и Иран договорились о развитии сотрудничества в аграрной сфере

В Бишкеке прошли переговоры заместителя председателя Кабинета министров - министра сельского хозяйства КР Эрлиста Акунбекова с главой Минсельхоза Ирана Голамрезой Нури Гезелге. Встреча состоялась в рамках мероприятий Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и была посвящена укреплению двусторонних экономических связей.

Ключевой темой диалога стало использование потенциала Соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном для наращивания товарооборота. Стороны достигли договоренностей о развитии экстерриториального сельского хозяйства, обмене опытом в области водосберегающих технологий и глубокой переработки агропродукции. Также обсуждались совместные проекты в сфере животноводства, ветеринарного и фитосанитарного контроля.

По итогам 2025 года объем взаимной торговли сельхозпродукцией составил 49,3 млн долларов. При этом кыргызский экспорт превысил импорт и в основном состоял из продуктов пищевой переработки. В ходе встречи Эрлист Акунбеков подчеркнул готовность республики увеличить поставки фасоли и меда, а также призвал иранскую сторону рассмотреть вопрос предоставления преференций для экспорта экологически чистой продукции из Кыргызстана.

В завершение официальной части кыргызская сторона выразила глубокие соболезнования иранскому народу в связи с недавними трагическими событиями в стране, передав слова поддержки семьям погибших. Подтвержденная по итогам встречи готовность к расширению сотрудничества открывает новый этап в аграрном партнерстве двух республик.