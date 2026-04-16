Масадыков и Кулубаев обсудили будущее ОДКБ

Глава внешнеполитического ведомства Кыргызстана Жээнбек Кулубаев и Генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков провели в столице важные переговоры, посвященные глобальным угрозам и трансформации системы коллективной безопасности. В центре диалога оказались не только традиционные вызовы в Афганистане и на Ближнем Востоке, но и амбициозные планы по созданию новой экспертно-аналитической сети под эгидой организации.

Особое внимание стороны уделили реализации "Иссык-Кульской инициативы", принятой в июне 2025 года. Этот проект уже стал мощным импульсом для объединения ведущих интеллектуальных сил Евразии. Развитием этой темы станет масштабная научно-практическая конференция в Москве, намеченная на 27 апреля, где эксперты обсудят контуры новой архитектуры безопасности и информационное партнерство.

Таалатбек Масадыков детально проинформировал министра о выполнении решений ноябрьской сессии СКБ и приоритетах российского председательства в ОДКБ. Было подчеркнуто, что организация берет курс на расширение внешних связей: помимо традиционного диалога с ООН и ШОС, в планах значится активизация контактов с АСЕАН и Лигой арабских государств.

Жээнбек Кулубаев подтвердил неизменность курса Кыргызстана на углубление практического взаимодействия внутри ОДКБ. Министр поддержал инициативы по расширению сотрудничества с международными структурами, отметив, что только через конструктивный диалог и интеграцию усилий можно обеспечить стабильность в регионе и во всей Евразии.