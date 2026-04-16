В Таласе пресекли ввоз запрещённых товаров на 10 млн сомов

В Таласской области пресечена попытка незаконного ввоза запрещённых товаров на сумму более 10 млн сомов. Факт выявлен на пункте пропуска "Чон-Капка" на кыргызско-казахстанском участке границы.

По данным ГКНБ , крупная партия неучтённой продукции предназначалась для последующей коммерческой реализации на территории страны.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия. По их итогам будет принято процессуальное решение, в том числе по фактам незаконного перемещения товаров через границу, уклонения от уплаты обязательных платежей и незаконного оборота запрещённой продукции.

Операция проведена совместно с подразделениями Государственной пограничной службы и Государственной налоговой службы по Таласской области.

В ГКНБ подчеркнули, что любые попытки незаконного ввоза и реализации запрещённых товаров будут жёстко пресекаться, а виновные - привлекаться к ответственности в соответствии с законодательством.


Теги:
ГКНБ, ГНС, Погранслужба, Таласская область, товары
