"Мурас Юнайтед" обыграл "Дордой" и вышел в лидеры чемпионата

В перенесенном матче 4-го тура Премьер-лиги Кыргызстана "Мурас Юнайтед" одержал победу над "Дордоем" со счетом 2:0.

Встреча прошла 15 апреля на стадионе имени Долена Омурзакова. Исход поединка решился после перерыва: забитыми мячами отметились Азим Азаров и Юрий Лещинский.

Благодаря этой победе "Мурас Юнайтед" набрал 16 очков и поднялся на первую строчку турнирной таблицы, опередив "Узген". Для "Дордоя" это поражение стало четвертым в текущем сезоне - после шести сыгранных матчей команда остается в нижней части таблицы.

Следующий важный вызов ждет "Мурас Юнайтед" уже 19 апреля. В Бишкеке команда проведет четвертьфинальный матч Лиги вызова АФК против ливанского клуба "Аль-Ансар".