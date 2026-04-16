Погода
$ 87.37 - 87.79
€ 101.62 - 102.57

Кыргызстан расширяет инвестиционное сотрудничество с Кореей

205  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке подписан меморандум о сотрудничестве между Национальным агентством по инвестициям при президенте КР и корейским консорциумом. Документ направлен на развитие совместных инвестиционных проектов.

Как сообщил глава агентства Равшанбек Сабиров, соглашение стало итогом переговоров с участием представителей Far East University, Chungbuk Technopark, HS Solar Energy Co., Ltd, а также ОсОО "МК Инвест".

В ходе встречи стороны обсудили перспективы реализации проектов в Кыргызстане, в том числе в сферах образования, технологического развития и возобновляемой энергетики.

Кыргызская сторона представила ключевые инвестиционные проекты в приоритетных отраслях экономики. В свою очередь, корейский консорциум предложил ряд инициатив по развитию сотрудничества.

По словам Сабирова, Кыргызстан создаёт благоприятные условия для инвесторов, обеспечивая правовые гарантии и прозрачную бизнес-среду.

Корейская сторона выразила заинтересованность в запуске совместных проектов и расширении взаимодействия с государственными органами и бизнес-сообществом страны.

Стороны договорились продолжить проработку конкретных инициатив и механизмов сотрудничества.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457819
Теги:
инвестиции, Южная Корея, сотрудничество, Кыргызстан
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  