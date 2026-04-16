Кыргызстан расширяет инвестиционное сотрудничество с Кореей

В Бишкеке подписан меморандум о сотрудничестве между Национальным агентством по инвестициям при президенте КР и корейским консорциумом. Документ направлен на развитие совместных инвестиционных проектов.

Как сообщил глава агентства Равшанбек Сабиров, соглашение стало итогом переговоров с участием представителей Far East University, Chungbuk Technopark, HS Solar Energy Co., Ltd, а также ОсОО "МК Инвест".

В ходе встречи стороны обсудили перспективы реализации проектов в Кыргызстане, в том числе в сферах образования, технологического развития и возобновляемой энергетики.

Кыргызская сторона представила ключевые инвестиционные проекты в приоритетных отраслях экономики. В свою очередь, корейский консорциум предложил ряд инициатив по развитию сотрудничества.

По словам Сабирова, Кыргызстан создаёт благоприятные условия для инвесторов, обеспечивая правовые гарантии и прозрачную бизнес-среду.

Корейская сторона выразила заинтересованность в запуске совместных проектов и расширении взаимодействия с государственными органами и бизнес-сообществом страны.

Стороны договорились продолжить проработку конкретных инициатив и механизмов сотрудничества.