Диалог государства и бизнеса о системе, где отходы становятся ресурсом

16 апреля Международный деловой совет (МДС) провел встречу представителей бизнес-сообщества и государственного предприятия "Эко Оператор", чтобы обсудить проблемы и предложения по утилизационному сбору.

В ходе встречи, прошедшей в открытом и конструктивном формате, рассмотрены практические аспекты расчета и уплаты утилизационного сбора в рамках механизма расширенной ответственности производителя (РОП). Участники обсудили актуальные вопросы, возникающие у бизнеса при применении действующих норм, включая порядок расчета утилизационного сбора, сроки его уплаты, а также административные и процедурные аспекты взаимодействия с оператором РОП.

Напомним, ГП "Эко Оператор" было создано в июне 2025 года для администрирования системы РОП. Согласно этому механизму, производители и импортеры несут ответственность за утилизацию продукции после утраты её потребительских свойств. Внедрение расширенной ответственности производителя направлено на вовлечение отходов во вторичный хозяйственный оборот. Утилизационный сбор направляется на решение приоритетных экологических задач, включая развитие систем переработки отходов, развитие рынка вторичных ресурсов и стимулирование экологического предпринимательства.

По итогам встречи МДС озвучил ряд предложений, направленных на совершенствование законодательства Кыргызской Республики в сфере обращения с отходами. В частности, предложено рассмотреть возможность внесения изменений в Закон КР "Об отходах производства и потребления" в части увеличения сроков уплаты утилизационного сбора для импортеров товаров.

Представители бизнес-сообщества также подчеркнули необходимость повышения информированности участников рынка о правилах применения механизма РОП, включая порядок расчета и сроки уплаты утилизационного сбора. В этой связи предложено усилить разъяснительную работу и обеспечить более прозрачный доступ к соответствующей информации.

Кроме того, в ходе встречи были затронуты вопросы целесообразности временного сохранения действующих ставок утилизационного сбора на определенный период до стабилизации процессов администрирования и полноценного запуска операционной деятельности оператора РОП.

Встреча стала важной площадкой для диалога между государством и бизнесом, цель которого - создать эффективную систему, в которой отходы становятся ресурсом, а не экологическим бременем.

МДС продолжит взаимодействие с государственными органами и профильными организациями в целях выработки сбалансированных решений, учитывающих интересы бизнеса и задачи экологической политики.