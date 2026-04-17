Погода
$ 87.42 - 87.80
€ 101.62 - 102.57

Сердца жителей Жалал-Абадской области под защитой рентгенохирургов

317  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Национальная программа "Здоровое сердце на 2025-2030 годы" стартовала после подписания указа Президента Кыргызстана Садыра Жапарова в конце прошлого года. Главная ее цель - снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на 25 процентов к 2030 году.

Сейчас от болезней системы кровообращения в Кыргызстане умирает ежегодно, по официальной статистике, 20 тысяч человек, а ежедневно – около 60 человек. Сердечно-сосудистые заболевания на первом месте во всем мире – и в Америке, и в Европе. Это де-факто. Но Кыргызстан, по данным регионального бюро ВОЗ, находится в первой десятке стран мира по показателю смертности от коронарной болезни сердца.

Программа имеет несколько направлений. Первое касается отношения населения к своему "мотору". Иными словами - это профилактика путем раннего выявления заболевания. И второе направление - это улучшение лечения. В Кыргызстане впервые создается сеть катлабов – катеризационных лабораторий. Это – ядро, основа высокотехнологичных сердечно-сосудистых кластеров в регионах. То, что делается в столичных центрах, будет и уже делается в нескольких областях. В этих катеризационных лабораториях бригада рентгенхирургов при необходимости проводит поступившему больному операцию по стентированию, причем в любое время суток и в большинстве случаев бесплатно. После установки стента артерия откроется, и миокард начнет снабжаться кровью. И больной не просто выживет, он станет еще и здоровым человеком. Помощь выстраивается так, чтобы пациент попадал на операционный стол максимально быстро, чтобы успеть уложиться в "золотой час", когда оперативное лечение наиболее эффективно. До 2030 года в стране, согласно программе, должно быть открыто 17 катлабов.

Блестяще, в круглосуточном режиме рентген-эндоваскулярные хирурги работают в Бишкеке, спасая больных с острым инфарктом. Стремительно прогрессирует и Южный региональный научный центр сердечно-сосудистой хирургии в Жалал-Абаде. Пациенты попадают в операционную прямо "с колес скорой", и после быстрого обследования, занимающего не более получаса, рентгенохирурги уже подводят катетер к проблемному месту в коронарном сосуде. Задача ясна: чем быстрее выполнено стентирование, тем лучше будет результат.

В отделение рентгенохирургии Южного регионального научного центра сердечно-сосудистой хирургии в Жалал-Абаде уже с марта привозят больных с различными сердечными патологиями, в том числе с острым коронарным синдромом из сел и райцентров Жалал-Абадской области. В начале апреля 28 пациентам проведена ангиография, благодаря этому методу контрастного рентгенологического исследования врачи на экране видят чёткое изображение сосудов сердца, их сужения и аномалии. Нескольким из этих больных рентгенохирурги установили стенты, чтобы предотвратить инфаркт миокарда, четверым - уже с острым инфарктом миокарда. Оказана необходимая помощь и пациентам при других формах коронарных синдромов.

"На днях одному пациенту с критической аритмией был имплантирован постоянный электрокардиостимулятор. После процедуры состояние пациента стабилизировалось. Пяти пациентам в первой половине апреля были проведены открытые операции на сердце по поводу многососудистого поражения коронарных артерий. Три операции выполнены на работающем сердце с минидоступом, две - с применением искусственного кровообращения для полной реваскуляризации миокарда", - рассказал Игорь Першуков, профессор, доктор медицинских наук, доктор философии (PhD), заведующий кафедрой госпитальной терапии с курсом лучевой диагностики и онкологии Жалал-Абадского госуниверситета, заместитель директора по научной работе Южного регионального научного центра сердечно-сосудистой хирургии, действительный член Американского колледжа кардиологов, действительный член Американского общества сердечно-сосудистой ангиографии и интервенций.

То есть больные с сердечно-сосудистыми патологиями, в частности, в предынфарктном состоянии и с острым инфарктом попадают в центр в нужное время. А это - главная причина снижения смертности от инфаркта миокарда. Иными словами, у больных в Жалал-Абадской области есть шанс выжить, даже когда сердце совсем выбивается из сил. В центре для этого есть все: главное - хорошо подготовленные специалисты и возможности для оказания людям экстренной помощи. Все рентген-эндоваскулярные вмешательства проводятся на высоком профессиональном уровне, и больные, точнее, уже здоровые жители Жалал-Абадской области возвращаются домой. Операции проводятся под контролем заведующего отделением и директора центра Кайрата Эргешова.

"Планируем в ближайшее время провести эндоваскулярную операцию при врожденном пороке", - многозначительно пообещал Игорь Викторович.

И буквально через несколько дней пришло сообщение – объединенная команда рентгенохирургов центра и НОПК ЖАГУ, которые работают в тесном контакте, провели обещанную операцию: закрыли дефект межпредсердной перегородки девочке-подростку с помощью окклюдера AMPLATZER. Через бедренную вену хирурги с помощью катетера подвели окклюдер к месту дефекта и поставили, образно говоря, крепкую "заплатку" на проблемной межпредсердной перегородке. По словам профессора Першукова, операция длилась менее часа и была выполнена профессионально: девочка теперь здорова.

"Межпредсердная перегородка - тонкая стенка, разделяющая правое и левое предсердия. В норме ребенок рождается с дополнительным отверстием в межпредсердной перегородке, которое называется овальным окном. После рождения в здоровом сердце овальное окно обычно закрывается. Это происходит в разном возрасте, чаще всего от 1 года до 3-5 лет. Перегородка становится сплошной, - пояснил Игорь Першуков. - Но иногда в процессе внутриутробного развития отверстия в перегородке образуются не только в области овальной ямки, из-за чего возникает дополнительное сообщение между предсердиями, и часть крови, которая должна участвовать в большом кровотоке, сбрасывается из левой части сердца в правое. Это создает избыточную нагрузку на правое предсердие и желудочек и с течением времени приводит к нарушению деятельности сердечно-сосудистой системы, перегрузке легких и развитию тяжелых осложнений", - добавил заместитель директора центра.

По словам профессора, дефект межпредсердной перегородки - врожденный порок развития, который закладывается во внутриутробном периоде. Точная причина формирования дефекта неизвестна. Предполагается, что большая часть патологий развивается без каких-либо явных причин, спонтанно. Часто недозакрытие овального окна с формированием дефекта перегородки может встречаться у недоношенных младенцев и детей, перенесших пневмонию сразу после рождения. Значительную роль может также играть наследственность, поскольку первичные и вторичные дефекты перегородки встречаются у близких родственников в одной семье. Патология довольно распространена и встречается примерно у 25 процентов детей старше двух лет. Однако часто дефект остается незамеченным вплоть до 40-50 лет, когда появляются выраженные симптомы, требующие активного, в некоторых случаях - хирургического лечения.

Этой девочке необходима была операция в 15 лет. Вторичный дефект межпредсердной перегородки был выявлен у нее два года назад, и все это время она находилась под наблюдением кардиологов, проходила регулярный контроль, включая эхокардиографию. По мнению специалистов, вероятность самостоятельного закрытия дефекта была близка к нулю. Поэтому, чтобы предотвратить тяжелые осложнения со стороны сердца, было принято решение закрыть дефект с помощью окклюдера. Мама пациентки согласилась на операцию.

Преимущества эндоваскулярной методики по сравнению с операцией на открытом сердце в том, что сложнейшие дефекты в организме рентген-эндоваскулярные хирурги исправляют, не проводя травматичных полостных операций. Обходятся, как говорится, "малой кровью" - действуют через проколы, добираются к больному месту по кровяному руслу, причем без наркоза, под местным обезболиванием. В результате ниже риск послеоперационных осложнений, пациенты быстрее выздоравливают и возвращаются к нормальной жизни.

Разговор в ординаторской

Профессор, вы сказали, что у вашей пациентки был вторичный дефект межпредсердной перегородки. Что значит вторичный?

- Дефекты межпредсердной перегородки (ДМПП) могут различаться по локализации, размеру и количеству. В зависимости от степени и характера недоразвития перегородки пороки сердца данной группы разделяются на первичный вид, когда дефект возникает из-за нарушения формирования соединения четырех камер сердца. Первичные дефекты могут иметь большой размер (у взрослых до 3-5 см). На долю этого дефекта приходится 15% всех случаев заболевания. Вторичный дефект перегородки сердца возникает из-за нарушения закрытия овального окна после рождения. Как правило, такая патология локализуется в области овальной ямки и имеет небольшой размер, диагностируется в 80% случаев. Именно такой дефект был у нашей пациентки. Есть и другие виды дефектов, но они встречаются намного реже.

Почему вы приняли решение об операции? Была угроза жизни девочки?

- Как я уже сказал, при дефекте межпредсердной перегородки артериальная кровь сбрасывается из левого предсердия в правое. Из-за чего нагрузка на правый желудочек значительно возрастает. У детей при малом размере дефекта это редко приводит к заметным симптомам и выраженным изменениям. Однако если дефект большой, то уже на первом-втором году жизни может возникнуть значимая перегрузка и сердечная недостаточность вследствие увеличения кровотока в малом круге кровообращения с развитием симптоматической легочной гипертензии. А после 16–20 лет у пациентов может развиваться легочная гипертензия с изменением сосудов легких.

Это - опасное заболевание, которое связано с необратимыми изменениями сосудов. Чаще всего оно развивается после 30 лет, если дефект не был закрыт вовремя. Органическая обструкция легочных артериол провоцирует повышение давления в правом желудочке и развитие сердечной недостаточности. Сброс крови, то есть шунт, меняет направление. Если первоначально кровь сбрасывается справа налево лишь в некоторые периоды, например, во время повышенной физической нагрузки, кашля, то со временем такой сброс становится стойким, вследствие чего развиваются различные осложнения, и закрытие такого дефекта становится очень проблематичным, порой и невозможным. Поэтому важно закрывать ДМПП до развития патологических изменений в легочных сосудах.

Когда додумались закрывать дефект с помощью окклюдера - крошечного устройства?

- Эндоваскулярный (внутрисосудистый) метод закрытия ДМПП начал развиваться с 1975 года. В последующие годы было испытано несколько поколений окклюдеров, но только с 2001 года устройства получили международное одобрение для использования в повседневной медицинской практике. Такие операции проводились в нашем центре и раньше, но теперь будем проводить их чаще, тем более больных с такой патологией немало.

На снимках представлено видео стеноза аортального клапана до лечения, в процессе баллонной дилатации и после имплантации и стентирования


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457833
Теги:
Джалал-Абадская область, операция, порок сердца, президент, врачи, скорая помощь
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  