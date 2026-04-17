В Бишкеке впервые выступят два оркестра на одной сцене

29–30 апреля в Бишкеке в Большом зале Кыргызской национальной филармонии состоится совместный концерт европейского коллектива ODK Orchestra и эстрадно-симфонического оркестра под руководством Нура Омурбаева. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

Впервые на одной сцене выступят два оркестра, представляющие музыкальные традиции Европы и Центральной Азии.

В программе: известные произведения и новые аранжировки кыргызской музыки. Организаторы отмечают, что проект станет площадкой для творческого взаимодействия и музыкальных экспериментов.

ODK Orchestra объединяет музыкантов разных культур, сочетая классическую, этническую и современную музыку. Художественный руководитель и дирижёр коллектива - Адриан Верум.

Начало концерта в 18:00.


