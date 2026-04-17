В Бишкеке пройдет молодежный турнир KFU Elite Youth Cup

С 17 по 19 апреля в Бишкеке на базе Национальной футбольной академии состоится молодежный турнир KFU Elite Youth Cup, организованный Кыргызским футбольным союзом.

Соревнования объединят воспитанников ведущих футбольных академий страны и пройдут в четырех возрастных категориях - до 13, до 14, до 15 и до 16 лет.

В турнире примут участие

Национальная футбольная академия КФС (Бишкек)

Футбольная академия "Барселона" (Манас)

Футбольная академия имени А. Момунова (Ош)

Футбольная академия Республиканского спортивного колледжа (Бишкек)

Турнир проводится в рамках программы развития элитных молодежных академий, запущенной Кыргызским футбольным союзом в 2025 году. Данная инициатива направлена на системную подготовку молодых футболистов, повышение их технического и тактического уровня с раннего возраста.

Основная цель соревнований - предоставить игрокам игровую практику в условиях высокой конкуренции, а также усилить взаимодействие между академиями и повысить общий уровень молодежного футбола в стране.

Отметим, что турнир KFU Elite Youth Cup проводится на регулярной основе - три раза в год - и является одним из ключевых проектов по развитию детско-юношеского футбола в Кыргызстане.