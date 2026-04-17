В Бишкеке пройдет молодежный турнир KFU Elite Youth Cup

С 17 по 19 апреля в Бишкеке на базе Национальной футбольной академии состоится молодежный турнир KFU Elite Youth Cup, организованный Кыргызским футбольным союзом.
Соревнования объединят воспитанников ведущих футбольных академий страны и пройдут в четырех возрастных категориях - до 13, до 14, до 15 и до 16 лет.
В турнире примут участие
Национальная футбольная академия КФС (Бишкек)
Футбольная академия "Барселона" (Манас)
Футбольная академия имени А. Момунова (Ош)
Футбольная академия Республиканского спортивного колледжа (Бишкек)
Турнир проводится в рамках программы развития элитных молодежных академий, запущенной Кыргызским футбольным союзом в 2025 году. Данная инициатива направлена на системную подготовку молодых футболистов, повышение их технического и тактического уровня с раннего возраста.
Основная цель соревнований - предоставить игрокам игровую практику в условиях высокой конкуренции, а также усилить взаимодействие между академиями и повысить общий уровень молодежного футбола в стране.
Отметим, что турнир KFU Elite Youth Cup проводится на регулярной основе - три раза в год - и является одним из ключевых проектов по развитию детско-юношеского футбола в Кыргызстане.