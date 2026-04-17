Сборная Кыргызстана завоевала 15 медалей на международном турнире в Турции

- Самуэль Деди Ирие
Сборная Кыргызстана по борьбе успешно выступила на международном турнире Victory Cup, который прошел с 12 по 14 апреля в Анталье.

В соревнованиях среди спортсменов до 17 лет были разыграны 33 комплекта наград в греко-римской, вольной и женской борьбе. По итогам турнира кыргызстанцы завоевали 15 медалей - 3 золотые, 3 серебряные и 9 бронзовых.

В греко-римской борьбе серебряными призерами стали Арсен Асанкулов (45 кг) и Сыймык Аскаров (60 кг). Бронзовые медали завоевали Акжол Керимкулов (45 кг), Арсен Шарапов (55 кг) и Хасан Гасанов (92 кг). Команда выступала под руководством старшего тренера Дастана Муктарова.

В состязаниях по вольной борьбе золотую медаль выиграл Амир Сагынбаев (45 кг), а бронзовым призером стал Алан Данияров (48 кг). Возглавляет команду старший тренер Надырбек уулу Улан.

Весомый вклад в общую копилку внесли представительницы женской борьбы. Золотые награды завоевали Асема Асангарыева (43 кг) и Адинай Баизкулова (57 кг). Серебро выиграла Умут Максатбекова (46 кг). Бронзовыми призерами стали Токтосун кызы Асел (49 кг), Айдеми Асангазиева (53 кг), Аяна Дуйшенкулова (53 кг), Гулмайрам Абдыкеримова (53 кг) и Асема Айтмырсаева (65 кг). Старший тренер - Нурсултан Аскарбеков.

Успешное выступление на турнире в Турции подтвердило высокий уровень подготовки юношеской сборной Кыргызстана и стало важным этапом в развитии национальной школы борьбы.


