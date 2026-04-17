ГКНБ КР задержал и этапировал в страну разыскиваемого гражданина

ГКНБ во взаимодействии с зарубежными партнёрами задержал за рубежом и доставил в Кыргызстан гражданина, находившегося в международном розыске за экстремистскую деятельность.

По данным ведомства, 37-летний уроженец южной столицы распространял через социальные сети и мобильные приложения материалы, признанные судом экстремистскими, а также занимался пропагандой радикальной идеологии запрещённых организаций.

Задержанный водворён в СИЗО ГКНБ КР. Проводятся оперативно-следственные мероприятия.

В ведомстве подчеркнули, что пропаганда терроризма - это преступление, и призвали граждан получать религиозные знания из достоверных источников, чтобы не стать жертвами вербовщиков.