Погода
$ 87.42 - 87.80
€ 101.62 - 102.57

ГКНБ КР задержал и этапировал в страну разыскиваемого гражданина

250  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ГКНБ во взаимодействии с зарубежными партнёрами задержал за рубежом и доставил в Кыргызстан гражданина, находившегося в международном розыске за экстремистскую деятельность.

По данным ведомства, 37-летний уроженец южной столицы распространял через социальные сети и мобильные приложения материалы, признанные судом экстремистскими, а также занимался пропагандой радикальной идеологии запрещённых организаций.

Задержанный водворён в СИЗО ГКНБ КР. Проводятся оперативно-следственные мероприятия.

В ведомстве подчеркнули, что пропаганда терроризма - это преступление, и призвали граждан получать религиозные знания из достоверных источников, чтобы не стать жертвами вербовщиков.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457854
Теги:
ГКНБ, задержание, Ош, социальные сети, экстремизм
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  