Сборная Кыргызстана отправилась на VI Азиатские пляжные игры в Китай

Национальная сборная Кыргызстана вылетела в город Санья для участия в VI Азиатских пляжных играх, которые пройдут с 22 по 30 апреля. В Бишкеке состоялась официальная церемония проводов команды, в ходе которой спортсменам торжественно передали государственный флаг Кыргызской Республики.

В масштабных соревнованиях примут участие атлеты из 45 стран. Программа Игр включает 14 видов спорта, а интересы Кыргызстана на турнире будут защищать 40 спортсменов.

В Государственном агентстве физической культуры и спорта отметили, что участие в подобных состязаниях является важным этапом для развития национального спорта. Руководство ведомства выразило уверенность в успешном выступлении команды и пожелало атлетам достижения высоких результатов на международной арене.


Теги:
Азиатские игры, Китай, Кыргызстан
