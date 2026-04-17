Погода
$ 87.42 - 87.80
€ 101.62 - 102.57

В Кыргызстане впервые вручены государственные дипломы PhD

260  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министр науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики Гульзат Исаматова впервые в истории страны вручила дипломы государственного образца о присуждении ученой степени доктора философии (PhD). Об этом сообщает пресс-служба ведомстваэ.

Это событие стало важным этапом в развитии системы подготовки научных кадров в Кыргызстане. Подготовка специалистов по программам PhD началась в 2013 году в рамках пилотного проекта, а в 2020 году переход к трехуровневой системе высшего профессионального образования был закреплен постановлениями Кабинета Министров Кыргызской Республики.

В 2023 году ученая степень PhD была официально признана Законом Кыргызской Республики "О науке".

Выступая на церемонии, министр поздравила выпускников и особо отметила их роль в будущем страны.

"Наука это ключевой двигатель развития. Поэтому я уверена, что труд каждого из вас, ваши исследования и инициативы внесут вклад в устойчивое развитие Кыргызстана, повышение его конкурентоспособности и укрепление международного авторитета", - отметила Гульзат Исаматова.

Отмечается, что с января 2025 года специалистам, имеющим степень PhD, предусмотрены ежемесячные дополнительные выплаты за счет государственного бюджета.

На сегодняшний день в Кыргызстане 21 высшее учебное заведение осуществляет подготовку научных кадров по программам PhD.

Всего степень PhD получили 80 выпускников, из них 32% иностранные граждане.

В рамках мероприятия министр вручила первые 12 дипломов PhD государственного образца.

Документ государственного образца соответствует современным цифровым требованиям, цифровой формат документа разработан государственном порталом ОАО "Тундук".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457857
Теги:
вуз, образование, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  