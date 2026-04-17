В Кыргызстане впервые вручены государственные дипломы PhD

Министр науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики Гульзат Исаматова впервые в истории страны вручила дипломы государственного образца о присуждении ученой степени доктора философии (PhD). Об этом сообщает пресс-служба ведомстваэ.
Это событие стало важным этапом в развитии системы подготовки научных кадров в Кыргызстане. Подготовка специалистов по программам PhD началась в 2013 году в рамках пилотного проекта, а в 2020 году переход к трехуровневой системе высшего профессионального образования был закреплен постановлениями Кабинета Министров Кыргызской Республики.
В 2023 году ученая степень PhD была официально признана Законом Кыргызской Республики "О науке".
Выступая на церемонии, министр поздравила выпускников и особо отметила их роль в будущем страны.
"Наука это ключевой двигатель развития. Поэтому я уверена, что труд каждого из вас, ваши исследования и инициативы внесут вклад в устойчивое развитие Кыргызстана, повышение его конкурентоспособности и укрепление международного авторитета", - отметила Гульзат Исаматова.
Отмечается, что с января 2025 года специалистам, имеющим степень PhD, предусмотрены ежемесячные дополнительные выплаты за счет государственного бюджета.
На сегодняшний день в Кыргызстане 21 высшее учебное заведение осуществляет подготовку научных кадров по программам PhD.
Всего степень PhD получили 80 выпускников, из них 32% иностранные граждане.
В рамках мероприятия министр вручила первые 12 дипломов PhD государственного образца.
Документ государственного образца соответствует современным цифровым требованиям, цифровой формат документа разработан государственном порталом ОАО "Тундук".