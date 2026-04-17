В КР представили учебники по науке и медицине на кыргызском языке

В государственном учреждении "Инновационный центр" при Министерстве науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики прошла презентация учебников для вузов, изданных на государственном языке.

По данным ведомства, мероприятие состоялось в рамках реализации государственной программы по развитию государственного языка и совершенствованию языковой политики на 2021–2025 годы.

В ходе презентации были представлены учебники по ряду направлений, включая "Химию", "Физику", "Кыргызскую литературу", "Медицинскую паразитологию", "Медицинскую генетику", "Операторское мастерство", "Электрические машины", "Таможенные платежи" и "Электронику".

В мероприятии приняли участие заместитель министра науки, высшего образования и инноваций КР Дурус Козуев, председатель Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике при Президенте КР Мелис Мураталиев, а также представители вузов, научного сообщества и авторы учебников.

Выступая на презентации, Дурус Козуев отметил, что развитие государственного языка остаётся одной из приоритетных задач, а качественные учебники являются основой образовательной системы.

По итогам мероприятия экземпляры учебников переданы авторам и представителям высших учебных заведений для использования в учебном процессе.


Теги:
вуз, книги, кыргызский язык, наука, Кыргызстан
