Кыргызстан и китайская компания обсудили проекты в агросекторе

Глава Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызской Республики Равшанбек Сабиров провёл встречу с представителями Пекинской сельскохозяйственной научно-технологической компании "ЦзинГэн ТяньСя" (КНР).

По данным ведомства, стороны рассмотрели перспективы двустороннего сотрудничества в аграрной сфере. Речь шла о внедрении современных агротехнологий, развитии производства биологических и органических удобрений, повышении плодородия почв и качества сельхозпродукции.

Отдельное внимание уделено возможной реализации совместных инвестиционных проектов в том числе созданию производственных мощностей, развитию лабораторной базы для контроля качества продукции и агротуризма.

Равшанбек Сабиров отметил, что аграрный сектор рассматривается как одно из приоритетных направлений для привлечения инвестиций и внедрения передовых технологий. По его словам, Кыргызстан заинтересован в проектах, направленных на развитие отечественного производства и расширение экспортного потенциала.

В свою очередь представители компании подчеркнули, что "ЦзинГэн ТяньСя" специализируется на производстве экологически чистых удобрений, микробных препаратов и решениях по восстановлению почв, а также сотрудничает с ведущими научными учреждениями Китая.

По итогам встречи стороны выразили готовность к дальнейшей проработке совместных инвестиционных инициатив.


Теги:
инвестиции, Китай, сотрудничество, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


