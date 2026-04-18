Ветераны в Кыргызстане получат по 200 тысяч сомов

Ветераны Великой Отечественной войны в Кыргызстане получат единовременную материальную помощь в размере 200 тысяч сомов. Соответствующее распоряжение подписал президент страны Садыр Жапаров.

Средства на эти цели в общем объеме 4 млн 848 тысяч сомов (включая расходы на доставку) будут выделены из Резервного фонда главы государства. Ответственным за доведение выплат до получателей назначено Министерство труда, социального обеспечения и миграции.

Денежная поддержка будет оказана следующим категориям граждан:

непосредственным участникам боевых действий; бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и гетто; лицам, работавшим в Ленинграде в период блокады, а также обладателям медали "За оборону Ленинграда" или знака "Жителю блокадного Ленинграда".

Данная инициатива направлена на усиление социальной защиты ветеранов и сохранение исторической памяти о событиях войны.