Ветераны в Кыргызстане получат по 200 тысяч сомов

Ветераны Великой Отечественной войны в Кыргызстане получат единовременную материальную помощь в размере 200 тысяч сомов. Соответствующее распоряжение подписал президент страны Садыр Жапаров.
Средства на эти цели в общем объеме 4 млн 848 тысяч сомов (включая расходы на доставку) будут выделены из Резервного фонда главы государства. Ответственным за доведение выплат до получателей назначено Министерство труда, социального обеспечения и миграции.
Денежная поддержка будет оказана следующим категориям граждан:
Данная инициатива направлена на усиление социальной защиты ветеранов и сохранение исторической памяти о событиях войны.