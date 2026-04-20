Погода
$ 87.31 - 87.78
€ 102.70 - 103.55

Туалет для автомобиля запатентовали в Китае

712  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Китайский автопроизводитель Seres, известный своим тесным сотрудничеством с IT-гигантом Huawei, представил нестандартное решение для любителей длительных поездок. В начале апреля компания официально зарегистрировала патент на интеграцию полноценного унитаза в салон автомобиля. Ожидается, что новинка поможет решить проблему отсутствия дорожной инфраструктуры и повысит комфорт в многочасовых пробках.

Согласно технической документации, устройство будет скрыто от глаз в нерабочем состоянии - его планируют монтировать в нише под задним сиденьем или в багажном отсеке. Система спроектирована по современным стандартам гигиены: она включает в себя мощный вакуумный слив, работающий по принципу авиационных санузлов, а также модули ультрафиолетовой стерилизации и автоматической дезинфекции для полной нейтрализации запахов и бактерий.

Конструкция будет выдвижной и сможет выдерживать нагрузку до 150 кг. По данным СМИ, компания настроена серьезно и планирует представить первую модель, оснащенную этой инновационной технологией, уже в течение текущего года. Вероятнее всего, опция появится в сегменте люксовых минивэнов или внедорожников, ориентированных на дальние семейные путешествия.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457877
Теги:
Китай
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  