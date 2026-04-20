Туалет для автомобиля запатентовали в Китае

Китайский автопроизводитель Seres, известный своим тесным сотрудничеством с IT-гигантом Huawei, представил нестандартное решение для любителей длительных поездок. В начале апреля компания официально зарегистрировала патент на интеграцию полноценного унитаза в салон автомобиля. Ожидается, что новинка поможет решить проблему отсутствия дорожной инфраструктуры и повысит комфорт в многочасовых пробках.

Согласно технической документации, устройство будет скрыто от глаз в нерабочем состоянии - его планируют монтировать в нише под задним сиденьем или в багажном отсеке. Система спроектирована по современным стандартам гигиены: она включает в себя мощный вакуумный слив, работающий по принципу авиационных санузлов, а также модули ультрафиолетовой стерилизации и автоматической дезинфекции для полной нейтрализации запахов и бактерий.

Конструкция будет выдвижной и сможет выдерживать нагрузку до 150 кг. По данным СМИ, компания настроена серьезно и планирует представить первую модель, оснащенную этой инновационной технологией, уже в течение текущего года. Вероятнее всего, опция появится в сегменте люксовых минивэнов или внедорожников, ориентированных на дальние семейные путешествия.