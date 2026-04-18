Президент Кыргызстана и генсек ОДКБ обсудили ситуацию на границах

- Светлана Лаптева
В Бишкеке прошла встреча Генерального секретаря ОДКБ Таалатбека Масадыкова с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.

Стороны обсудили ключевые вопросы международной повестки и ситуацию в зоне ответственности ОДКБ. Особое внимание уделили теме безопасности, а также необходимости установления мира на Ближнем Востоке. Отдельно была выражена надежда на успешный ход переговоров между Ираном и США, - отметили в пресс-службе главы государства.

Также в ходе встречи затронули ситуацию в Афганистане. Подчеркнута важность его развития как мирного и стабильного государства. Было отмечено, что официальный Кабул нацелен на противодействие существующим угрозам. В этом контексте Масадыков рассказал о реализации программы ОДКБ по укреплению таджикско-афганской границы, - проинформировали участники встречи.

Генсек ОДКБ сообщил о выполнении решений ноябрьской сессии СКБ 2025 года и приоритетах работы организации в период председательства России. В частности, речь идет о подготовке к заседаниям уставных органов и серии крупных совместных учений во второй половине года, - подчеркнул он в ходе доклада.

Кроме того, Таалатбек Масадыков сообщил об активизации аналитической деятельности ОДКБ. Уже 27 апреля в Москве пройдет международная конференция, посвященная новой архитектуре коллективной безопасности, с участием экспертов из стран-участниц, - добавил генеральный секретарь.

В свою очередь Садыр Жапаров озвучил ряд предложений по развитию сотрудничества и подтвердил готовность Кыргызстана укреплять взаимодействие в рамках организации, - резюмировали по итогам приема в администрации президента.


